По местам съемок  "Чебурашки" организовали экскурсии

Новый туристический маршрут проложили в Кисловодске. Он проходит через десять городских локаций, где снимали самый кассовый на сегодняшний день отечественный фильм "Чебурашка".

Фото: Российская Газета Российская Газета

Бесплатные экскурсии будет проводить профессиональный гид.

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"Идею открыть новый маршрут предложили туристы, которые после выхода фильма стали часто интересоваться улицей Чебурашкинской. Так в народе теперь называют улицу Карла Маркса, где снята самая яркая сцена кинофильма с тысячами апельсинов", - сообщил глава города Евгений Моисеев.

Как рассказали в администрации Кисловодска, маршрут начинается как раз с улицы Карла Маркса, по которой после апельсинового урагана ехал на мопеде герой Сергея Гармаша. Также экскурсанты посетят Долину роз, через которую садовник Гена в фильме ходил на работу и обратно, и детскую площадку Лукоморье в Национальном парке, где он катал на качелях внука.

Первая экскурсия по чебурашкинским местам Кисловодска пройдет уже 31 марта

Конечно, маршрут не мог обойти стороной и Лермонтовскую площадку, где проходили съемки самой масштабной сцены фильма - ярмарки шоколада. Декорации там строились без малого месяц, хотя сами съемки заняли всего несколько дней. А лавка шоколадницы Тани, которую сыграла Полина Максимова, находилась у знаменитого фонтана "Лягушка", расположенного возле здания Нарзанной галереи.

Стоит отметить, что участники экскурсии не просто посетят знакомые по фильму места, но также смогут узнать, как проходили съемки. Дело в том, что многие горожане участвовали в массовке, а сотрудники администрации национального парка "Кисловодский" помогали съемочной группе организовывать работу. Они стали свидетелями того, как рождался киношедевр. Например, RP-менеджер нацпарка Анна Романенко вспоминает, что съемки проходили в октябре 2021 года, который выдался холодным, зрители же увидели на экране лето.

Первая экскурсия по чебурашкинским местам Кисловодска состоится уже 31 марта. Не исключено, что в будущем туристы во время такой прогулки смогут встретить и главного героя фильма - ушастого зверька. Планируется, что в центре города-курорта появится посвященная ему скульптура. Евгений Моисеев ранее сообщил, что рассматриваются разные варианты установки памятника, в том числе на улице Карла Маркса или на Курортном бульваре. Кстати, скульптура может быть и не одна, и только внимательные и активные туристы смогут найти всех чебурашек.

Представитель Общенационального союза индустрии гостеприимства в СКФО Анна Наумова считает, что идея туристического продукта по следам кино поможет привлечь новых гостей в город. Особенно если речь идет о таких хитах, как "Чебурашка". Но не обязательно зацикливаться только на нем. По ее мнению, у Кавказских Минеральных Вод большой потенциал в этом плане. Здесь, например, снимались сериал "Шифр" и кинокартина "Любовь без размера" со Светланой Ходченковой. Многое для привлечения киношников в регион сделал актер и режиссер Сергей Пускепалис.

- Сейчас мы видим развитие вторичного кинотуризма. Первичный - это непосредственно приезд съемочных групп. Обычно они работают несколько месяцев, снимают жилье, арендуют транспорт, ходят в кафе, отдыхают. Это тоже своего рода туризм, вливания в экономику региона, - говорит Наумова. - Вторичный кинотуризм - это когда приезжают люди, посмотревшие фильм и желающие побывать в местах, где он снимался.

Эксперт отмечает, что новые турмаршруты позволяют разбавить бальнеологический отдых в регионе. Пока что большинство туристов приезжают в Кавказские Минеральные Воды именно за лечением. Но есть те, кто хочет оздоровиться, но при этом не ограничиваться только минеральной водой и ваннами. Поэтому нужны мероприятия, которые позволят интересно провести свободное время.

- Например, сейчас в Кисловодске проходит гастрономический фестиваль. Под брендом "Кухня без границ" объединились девять ресторанов. В течение марта они проводили гастрономические ужины, мастер-классы и этноужины. Туроператоры могут предлагать посетить заведения в ходе комплексного тура, - считает Наумова. - Сейчас тур должен быть наполнен огромным числом локаций и мероприятий.

Маршрут начинается с улицы, по которой после апельсинового урагана ехал герой Сергея Гармаша.

Стоит отметить, что краевые власти уже достаточно давно говорят о том, что Кавказские Минеральные Воды не должны быть только лечебным курортом. Однако ранее универсальным решением для привлечения новых гостей считался событийный туризм: гостей завлекали фестивалями фейерверков, воздушных шаров и лечебной грязи.

- У каждого региона есть событийный календарь. Но пандемия и последующие события изменили отношение туристов и местных жителей к большим праздникам, - говорит Наумова. - Все больше клиентов заказывают индивидуальные туры и хотят более внимательного отношения к маленьким группам. .

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