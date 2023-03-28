По местам съемок  "Чебурашки" организовали экскурсии

Новый туристический маршрут проложили в Кисловодске. Он проходит через десять городских локаций, где снимали самый кассовый на сегодняшний день отечественный фильм "Чебурашка".
Бесплатные экскурсии будет проводить профессиональный гид.
"Идею открыть новый маршрут предложили туристы, которые после выхода фильма стали часто интересоваться улицей Чебурашкинской. Так в народе теперь называют улицу Карла Маркса, где снята самая яркая сцена кинофильма с тысячами апельсинов", - сообщил глава города Евгений Моисеев.
Как рассказали в администрации Кисловодска, маршрут начинается как раз с улицы Карла Маркса, по которой после апельсинового урагана ехал на мопеде герой Сергея Гармаша. Также экскурсанты посетят Долину роз, через которую садовник Гена в фильме ходил на работу и обратно, и детскую площадку Лукоморье в Национальном парке, где он катал на качелях внука.
Первая экскурсия по чебурашкинским местам Кисловодска пройдет уже 31 марта
Конечно, маршрут не мог обойти стороной и Лермонтовскую площадку, где проходили съемки самой масштабной сцены фильма - ярмарки шоколада. Декорации там строились без малого месяц, хотя сами съемки заняли всего несколько дней. А лавка шоколадницы Тани, которую сыграла Полина Максимова, находилась у знаменитого фонтана "Лягушка", расположенного возле здания Нарзанной галереи.
Стоит отметить, что участники экскурсии не просто посетят знакомые по фильму места, но также смогут узнать, как проходили съемки. Дело в том, что многие горожане участвовали в массовке, а сотрудники администрации национального парка "Кисловодский" помогали съемочной группе организовывать работу. Они стали свидетелями того, как рождался киношедевр. Например, RP-менеджер нацпарка Анна Романенко вспоминает, что съемки проходили в октябре 2021 года, который выдался холодным, зрители же увидели на экране лето.
Первая экскурсия по чебурашкинским местам Кисловодска состоится уже 31 марта. Не исключено, что в будущем туристы во время такой прогулки смогут встретить и главного героя фильма - ушастого зверька. Планируется, что в центре города-курорта появится посвященная ему скульптура. Евгений Моисеев ранее сообщил, что рассматриваются разные варианты установки памятника, в том числе на улице Карла Маркса или на Курортном бульваре. Кстати, скульптура может быть и не одна, и только внимательные и активные туристы смогут найти всех чебурашек.
Представитель Общенационального союза индустрии гостеприимства в СКФО Анна Наумова считает, что идея туристического продукта по следам кино поможет привлечь новых гостей в город. Особенно если речь идет о таких хитах, как "Чебурашка". Но не обязательно зацикливаться только на нем. По ее мнению, у Кавказских Минеральных Вод большой потенциал в этом плане. Здесь, например, снимались сериал "Шифр" и кинокартина "Любовь без размера" со Светланой Ходченковой. Многое для привлечения киношников в регион сделал актер и режиссер Сергей Пускепалис.
- Сейчас мы видим развитие вторичного кинотуризма. Первичный - это непосредственно приезд съемочных групп. Обычно они работают несколько месяцев, снимают жилье, арендуют транспорт, ходят в кафе, отдыхают. Это тоже своего рода туризм, вливания в экономику региона, - говорит Наумова. - Вторичный кинотуризм - это когда приезжают люди, посмотревшие фильм и желающие побывать в местах, где он снимался.
Эксперт отмечает, что новые турмаршруты позволяют разбавить бальнеологический отдых в регионе. Пока что большинство туристов приезжают в Кавказские Минеральные Воды именно за лечением. Но есть те, кто хочет оздоровиться, но при этом не ограничиваться только минеральной водой и ваннами. Поэтому нужны мероприятия, которые позволят интересно провести свободное время.
- Например, сейчас в Кисловодске проходит гастрономический фестиваль. Под брендом "Кухня без границ" объединились девять ресторанов. В течение марта они проводили гастрономические ужины, мастер-классы и этноужины. Туроператоры могут предлагать посетить заведения в ходе комплексного тура, - считает Наумова. - Сейчас тур должен быть наполнен огромным числом локаций и мероприятий.
Маршрут начинается с улицы, по которой после апельсинового урагана ехал герой Сергея Гармаша.
Стоит отметить, что краевые власти уже достаточно давно говорят о том, что Кавказские Минеральные Воды не должны быть только лечебным курортом. Однако ранее универсальным решением для привлечения новых гостей считался событийный туризм: гостей завлекали фестивалями фейерверков, воздушных шаров и лечебной грязи.
- У каждого региона есть событийный календарь. Но пандемия и последующие события изменили отношение туристов и местных жителей к большим праздникам, - говорит Наумова. - Все больше клиентов заказывают индивидуальные туры и хотят более внимательного отношения к маленьким группам. .
Кстати
Вполне возможно, что в ближайшее время за кинотуристов с Кавказскими Минеральными Водами поборется краевая столица - Ставрополь. В марте этого года на улицах города и в терминале международного аэропорта проходили съемки фильма "Десять дней до весны" - картины, посвященной воссоединению Крыма с Россией.