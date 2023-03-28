Приморье готовится принять 300 тысяч туристов из Китая

После открытие границ Приморский край готовится принять 300 тысяч китайских туристов. Такие цифры озвучил губернатор края Олег Кожемяко во время своего визита в провинцию Хэйлунцзян.

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Как отметил губернатор Приморья, такое количество туристов из Поднебесной посетит регион до конца года. Сейчас к встрече с иностранными гражданами готовятся учреждения, предприятия общественного питания, культурные центры, выставочные залы и бизнес.