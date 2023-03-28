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1 час назад

Отельеры в Анапе дают скидки на проживание в майские праздники

TourDom

У желающих устроить себе отпуск в начале мая, объединив два праздничных уикенда, есть ещё масса возможностей выбрать подходящие варианты проживания в Анапе. За месяц до отдыха некоторые из отельеров готовы давать неплохие скидки за раннее бронирование.

Отельеры в Анапе дают скидки на проживание в майские праздники
Фото: TourdomTourdom

Номера разных категорий в наличии практически во всех популярных отелях и санаториях. Остается только выбрать подходящий по цене. Один из самых доступных вариантов провести 10 ночей с 29 апреля по 9 мая предлагает «Ателика Гранд Меридиан» 3*. Проживание для двоих по системе «все включено» здесь предлагают от 49 900 руб. Стоимость трёхместных номеров начинается от 70 тыс.

Санаторий «Эллада» предлагает 10 ночей за 75 тыс. в мини-коттеджах. Это домики площадью 20 кв. м. Как раз в духе тренда модульного строительства, который продвигает Минэкономразвития. В стоимость входит полный пансион со «шведским столом». Если маленькие домики – не ваш вариант, то можно поискать проживание в корпусе – самые бюджетные варианты предлагают по схожим ценам.

В отеле «Дивный Мир Усадьба Шато» 4* двухместный стандарт можно взять за 73 тыс. Прямо сейчас ещё дают скидку в 25%, но только при условии предоплаты половины стоимости проживания.

В четырехзведзочном Alean Family Riviera на первую декаду мая можно поселиться за 120 тыс. в двухместном стандарте с all inclusive. Номера категорий superior и полулюкс, для тех, кто готов платить больше, также есть в наличии.

В гостинице Miracleon на длинные майские уже недоступны для бронирования самые большие номера, вмещающие до 5 человек. Для двоих можно найти варианты от 114 тыс. Для семей с детьми места тоже есть – на текущий момент 10 суток по тарифу раннего бронирования готовы отдать за 147 тыс. с учетом «ультра все включено». Позже тот же вариант будет стоить 170 тыс.

Единственным объектом, где журналисту редакции не удалось найти варианты на все майские праздники, стал санаторий «Родник». Здесь предлагают только варианты на второй праздничный уикенд с 6 по 9 мая. Стоимость за три ночи не менее 20 тыс.

Отдых в России,Минэкономразвития,
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