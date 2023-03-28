Отельеры в Анапе дают скидки на проживание в майские праздники

У желающих устроить себе отпуск в начале мая, объединив два праздничных уикенда, есть ещё масса возможностей выбрать подходящие варианты проживания в Анапе. За месяц до отдыха некоторые из отельеров готовы давать неплохие скидки за раннее бронирование.

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Номера разных категорий в наличии практически во всех популярных отелях и санаториях. Остается только выбрать подходящий по цене. Один из самых доступных вариантов провести 10 ночей с 29 апреля по 9 мая предлагает «Ателика Гранд Меридиан» 3*. Проживание для двоих по системе «все включено» здесь предлагают от 49 900 руб. Стоимость трёхместных номеров начинается от 70 тыс.

Санаторий «Эллада» предлагает 10 ночей за 75 тыс. в мини-коттеджах. Это домики площадью 20 кв. м. Как раз в духе тренда модульного строительства, который продвигает Минэкономразвития. В стоимость входит полный пансион со «шведским столом». Если маленькие домики – не ваш вариант, то можно поискать проживание в корпусе – самые бюджетные варианты предлагают по схожим ценам.

В отеле «Дивный Мир Усадьба Шато» 4* двухместный стандарт можно взять за 73 тыс. Прямо сейчас ещё дают скидку в 25%, но только при условии предоплаты половины стоимости проживания.

В четырехзведзочном Alean Family Riviera на первую декаду мая можно поселиться за 120 тыс. в двухместном стандарте с all inclusive. Номера категорий superior и полулюкс, для тех, кто готов платить больше, также есть в наличии.

В гостинице Miracleon на длинные майские уже недоступны для бронирования самые большие номера, вмещающие до 5 человек. Для двоих можно найти варианты от 114 тыс. Для семей с детьми места тоже есть – на текущий момент 10 суток по тарифу раннего бронирования готовы отдать за 147 тыс. с учетом «ультра все включено». Позже тот же вариант будет стоить 170 тыс.