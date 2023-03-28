В горах Сочи то снег, то дождь, но туристы не убирают лыжи

На горнолыжных курортах Сочи отдыхающие изучают прогнозы погоды и с надеждой смотрят на небо. Вчера в горах была не лучшая погода для катания: снегопад, дождь, плохая видимость, остановка канатки, при этом на нижних отметках снега почти не осталось. Сегодня метеоцентр обещает днем около 20 °C на побережье, а значит, в горах также потеплеет.

Фото: Tourdom Tourdom

27 марта на курорте «Роза Хутор» был особый день – открытие New Star Camp. Ставший уже традицией, спортивно-музыкальный фестиваль продлится неделю. Гостей волнует, а надолго ли хватит снега? При повышении температуры обещанные в следующие дни осадки превратятся в липкую кашу и можно ждать закрытия трасс уже и на средних отметках.

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По факту на 7 утра на склонах «Роза Хутор» небольшая облачность, на отметке 2320 м +2 °C, а ниже уже +9, юго-восточный ветер 4 м/сек. Для жаворонков доступны трассы северного склона с уровня 1350 м. Для дневного катания планируют часть спусков на северном и южном склонах после обследования лавинной службой. Из канаток не будет работать КД Экстрим.

Курорт Газпром с утра открыл трассы на склоне Лаура. Кстати, здесь вчера на Н1 завершил работу сервис Speedcheck, где туристы отслеживали не только скорость спуска, но и могли скачать свои фотоснимки. На спусках Альпики катание сегодня могут досрочно закрыть из-за повышенной лавиноопасности.

На Курорте Красная Поляна с 08:30 отдыхающих ждут шесть трасс, в том числе Восточная на отметках 2300–2050 м. Спуск Аибга недоступен на время проведения соревнований среди инструкторов горнолыжных центров России.

На ближайшие дни синоптики обещали, что тепло отступит: к 30 марта прогнозируют снижение до +7 °C днем и еще ниже ночью, и это на побережье. Однако, как бы ни хотели любители горных лыж покататься подольше, весна берет свое. С начала апреля на курортах будет солнечная погода с ростом температуры. Ясное небо – как нельзя кстати для массовых спусков на горнолыжных трассах в купальниках и карнавалов. Такова традиция фестиваля BoogelWoogel, который запланирован на «Розе Хутор» на первой неделе апреля.