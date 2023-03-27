В России будут развивать винный туризм

На российских виноградниках построят винодельни и «капитальные сооружения для дегустации вин». В стране решили развивать винный туризм.
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко провела совещание по развитию виноградарства. Минсельхозу и Росреестру поручено «проработать вопрос об установлении механизма защиты виноградопригодных земель» — в том числе в границах населенных пунктов.
Это значит, что виноградники не будут, в угоду девелоперам и местным чиновникам, застраивать. Кроме того, обсуждался законопроект, предполагающий размещение виноделен на месте сбора урожая. Это необходимо сделать «для максимального сокращения времени транспортировки винограда». Также на виноградниках решено строить «объекты винного туризма».
Леонид Попович, российский представитель во Всемирной организации винного туризма, пояснил:
— Винный туризм в России уже активно развивается. В прошлом году, например, на Кубани разработан национальный туристический маршрут «Винные дороги Краснодарского края». В него вошли около 20 виноделен Кубани. Другое дело, что туристы должны захотеть посетить эти винодельни. Для этого нужно предложить не только стандартный набор — осмотр виноградника, экскурсия на винодельню и дегустация продукции. Нет, нужен какой-то ход, чтобы подчеркнуть историю, колорит, ауру каждого места. Иными словами, к делу нужно подходить с фантазией.
Среди хорошо работающих фишек, как пояснил эксперт, — открытие при винодельне музея, пусть даже и небольшого. Хороший эффект дает и туризм событийный — когда на винодельне, например, проводится необычный концерт или мастер-классы.
— Если мы хотим развивать винный туризм, то на виноградниках нужно строить не только производства, но и гостиницы, — пояснил исполнительный директор крупного туристического агентства Анатолий Летягин. — Человек должен не совершать «набеги» на винодельни, живя где-нибудь в Севастополе или Анапе, а путешествовать из одного красивого места в другое, просыпаясь каждое утро в гостинице, выходящей окнами на великолепные виноградники.
Так, во всяком случае, выглядит винный туризм в Италии и Испании.
Эксперты сходятся во мнении, что у винного туризма в России — большое будущее.
— Турпоток внутри России растет, винный туризм его подстегнет, — уверен Летягин.