В России будут развивать винный туризм

— Винный туризм в России уже активно развивается. В прошлом году, например, на Кубани разработан национальный туристический маршрут «Винные дороги Краснодарского края». В него вошли около 20 виноделен Кубани. Другое дело, что туристы должны захотеть посетить эти винодельни. Для этого нужно предложить не только стандартный набор — осмотр виноградника, экскурсия на винодельню и дегустация продукции. Нет, нужен какой-то ход, чтобы подчеркнуть историю, колорит, ауру каждого места. Иными словами, к делу нужно подходить с фантазией.