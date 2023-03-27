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21 час назад

Шантарские острова: уникальный уголок на Дальнем Востоке

Стелла Шмель

Путешествие на Шантарский архипелаг – это уникальная возможность познакомиться с красивейшими природными ландшафтами и узнать больше об истории этой малоизвестной территории.

Блогер @Ryndevich.art рассказал, что именно в бухтах Шантарских островов можно встретить китов в их привычной среде обитания. Летом китообразные заходят в воды прямо рядом с берегом, чтобы почесаться о скалы. Если вам повезет, то во время своего путешествия вы сможете встретить разных китов, в том числе даже редких косаток.

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Подробнее о том, почему стоит отправиться в путешествие на Шантарский архипелаг, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, где в России можно посмотреть на цветущую сакуру.

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