Шантарские острова: уникальный уголок на Дальнем Востоке

Путешествие на Шантарский архипелаг – это уникальная возможность познакомиться с красивейшими природными ландшафтами и узнать больше об истории этой малоизвестной территории.

Блогер @Ryndevich.art рассказал, что именно в бухтах Шантарских островов можно встретить китов в их привычной среде обитания. Летом китообразные заходят в воды прямо рядом с берегом, чтобы почесаться о скалы. Если вам повезет, то во время своего путешествия вы сможете встретить разных китов, в том числе даже редких косаток.