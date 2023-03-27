Откуда путешественникам открываются красивые виды на Анапу

Город-курорт Анапа имеет уникальное расположение - среди Таманских равнин и начала Кавказских гор. Поклонный крест, Ласточкины гнезда, стела "Парящий орел" и смотровые площадки по дороге к Большому Утришу - отсюда на рассвете, закате и даже ночью открываются прекрасные виды на город и его окрестности.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Поклонный крест, который стоит на холме в поселке Супсех, - самый большой в Краснодарском крае. Его высота превышает 18 метров. Он установлен в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. Отсюда открывается великолепный обзор на анапскую бухту.

Ласточкины гнезда - это знаменитые скалы причудливой формы. Туристы приезжают сюда, чтобы не только посмотреть на город, который как на ладони, но и сделать запоминающиеся снимки на фоне скалистого побережья.

Стела "Парящий орел" установлена в уникальном месте, ведь в хорошую погоду отсюда открывается вид на косу Благовещенскую. Но кроме головокружительной панорамы здесь очень удобная площадка для автомобилистов, что немаловажно для гостей курорта, предпочитающих путешествия на автомобиле.