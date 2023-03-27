В горах Сочи с начала 2023 года отдохнули более 800 тысяч гостей

Сейчас в Сочи средняя загрузка объектов размещения составляет 67 процентов, а в горном кластере города-курорта - примерно 60 процентов.

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- С начала года в горном кластере уже отдохнули 811 тысяч человек, - сообщил заместитель главы Сочи Вадим Снегирев. - Все городские службы жизнеобеспечения работают в полном взаимодействии, обеспечиваем безопасность и удобную транспортную логистику.

За последние две недели в горном кластере было продано 140 тысяч ски-пассов, в составе организованных туристических групп здесь отдохнули 10,5 тысячи человек. По железной дороге в краснополянском направлении перевезено более 10,7 тысячи пассажиров.

Для гостей горнолыжных курортов открыто до 50 километров трасс. Лавинные службы курортов во взаимодействии с эмчеэсовцами осуществляют мониторинг и определяют статус трасс. На высотах более 1000 метров сохраняется слабая лавинная опасность. В постоянной готовности в рамках зимнего содержания дорог горного кластера находится до 35 единиц специальной техники.

В ближайшее время в горном кластере Сочи запланировано проведение нескольких крупных профессиональных и любительских спортивных мероприятий, которые включены в событийный календарь и, несомненно, соберут в Сочи большое количество участников и зрителей из разных регионов нашей страны.

Кстати

В Сочи к летнему курортному сезону планируется благоустроить более 180 пляжных территорий. В настоящее время проводятся подготовительные работы по пополнению галечной массы и ее выравниванию. Также обновляются пляжный инвентарь и оборудование, проводятся текущие ремонты набережных и аэрариев.