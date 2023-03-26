Новые детские туристические маршруты проложили в Удмуртии

В Удмуртии разработали сразу несколько детских туристических маршрутов в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Фото: Runews24 Runews24

Маршрут «Птичий двор» на несколько часов окунает юных путешественников в жизнь настоящей фермы. В деревне Кобиньпи Балезинского района их ждёт встреча и непосредственное общение с домашними животными: лошадьми, кроликами, поросятами, осликом, птицами 30 видов: от кур и уток до павлинов и фазанов.

В формате квест-туров организованы туристические маршруты: «По традициям и обычаям удмуртского народа» (Шарканский район) «Легенды «Живицы» (Кезский район), гора Байгурезь (Дебесский район) «По мифам и легендам удмуртского народа» (поселок Игра).

Характеризуя новые детские проекты, руководитель агентства по туризму республики Юлия Бадаш выразила надежду, что, возможно, благодаря таким поездкам, дети, повзрослев, останутся жить в Удмуртии, будут открывать для себя и другие ее уголки.