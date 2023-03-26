На Кубани не ожидают значительного роста цен на отдых в этом сезоне

Значительного роста цен на отдых в гостиницах и санаториях курортов Краснодарского края в летний сезон не ожидается, они вырастут в пределах 10-15%. Кроме того, поскольку аэропорт Сочи стал временным хабом для всего юга России, ожидается большой турпоток на курорты края, рассказал ТАСС в субботу вице-губернатор Александр Руппель.

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"В среднем в текущем курортном сезоне в средствах размещения категории 3, 4, 5 звезд наблюдается рост стоимости номера при двухместном размещении с завтраком в пределах 10-15%. Однако есть и те средства размещения, которые вовсе не планируют поднимать цены. Стоит отметить, что на территории региона можно найти мини-отели с низкой ценовой политикой, в которых качество предоставляемых услуг соответствует уровню сервиса в объектах высшей категории. Министерство курортов на постоянной основе ведет мониторинг ценовой политики объектов", - сказал Руппель.

Он уточнил, что при планировании отдыха заранее у гостей есть возможность воспользоваться акцией "Раннее бронирование" и получить скидку. Кроме того, заместитель главы региона акцентировал внимание на том, что в связи с режимом "закрытого неба" в предстоящем курортном сезоне большее количество гостей планирует отдых на курортах Краснодарского края.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Туристический поток на курорты Краснодарского края в 2022 году увеличился по сравнению с допандемийным 2019 годом: по итогам года Кубань приняла 17,4 млн туристов.