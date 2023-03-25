В Крыму майские праздник могут пройти без наплыва туристов

На майские выходные в Крыму может не быть традиционного наплыва туристов. Об этом сообщили эксперты.

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По имеющимся данным, число броней на полуострове стремительно снизилось. Так, Крым лидировал по бронированию на майские праздники в 2021 году. Тогда на долю полуострова приходилось более 30% всех броней.

В 2022-м Крым занял девятое место по этому показателю. Сейчас полуостров не входит даже в топ-30. Показатель по броням равен менее 1% от всех броней на майские выходные в России.

Как сообщило РИА «Новый День», сейчас туристы интересуются в основном поездкой в Ялту. Другие крымские города не пользуются спросом.

При этом по прогнозам Ассоциации туроператоров России с мая по октябрь планируется увеличение турпотока в Крым на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.