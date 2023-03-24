Куда бюджетно поехать на выходные весной

С наступлением весны нас все больше тянет сорваться с насиженных мест и в выходные отправиться путешествовать. Пять мест для интересной и недорогой поездки - Ростов, Кострома, Торжок, Новый Иерусалим и Рязань. Рассказываем, как доехать, что посмотреть, где переночевать и сколько потратить.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Ростов Великий (Ярославская область)

Российская Газета

Что смотрим?

- Роскошный Ростовский кремль с луковками, как на картинах художника Аристарха Лентулова. Между прочим, именно там снимался фильм "Иван Васильевич меняет профессию", именно там бегали стрельцы за Милославским - Леонидом Куравлевым … Входной билет в музей-заповедник - 100 рублей, можно пользоваться им в течение дня неоднократно. По субботам туристов развлекает городской оркестр.

- Музей ростовского купечества - усадьбу купца Алексея Леонтьевича Кекина. Билет в дом Кекина - 150 рублей.

- Спасо-Яковлевский Димитриев мужской монастырь. Обратите особое внимание на Димитриевский собор в стиле классицизма и заповеди святителя Димитрия Ростовского при входе.

- Озеро Неро, где никто никогда не купается из-за иловых отложений, которые могут затянуть человека как трясина. Озеру, по мнению ученых, 500 тысяч лет.

Как ехать?

Быстрее всего на скорой электричке или экспрессе из Москвы. Время в пути - 2 часа 20 минут или чуть больше. Цена от 1000 рублей. Можно добраться и на обычном поезде, это чуть больше 3 часов. Зато можно найти билет и за 500 рублей.

Из окон гостиницы открывается вот такой вид на Ростовский кремль. Фото: Ирина Ивойлова

Где остановиться?

В Ростове много симпатичных гостевых домов. А можно поселиться в отеле и прямо у стен Кремля. Есть и такие. Цена - в будний день от 2000 рублей за двоих.

Кострома

Российская Газета

Что смотрим?

- Ипатьевский монастырь, тесно связанный с династией Годуновых и Романовых. На территории монастыря находится музей с богатой экспозицией. В числе прочего - уникальные иконы, написанные на перламутре раковин. Фотографировать разрешено. К слову, при монастыре когда-то была Костромская духовная семинария, которую окончил маршал Александр Михайлович Василевский. Если повезет с погодой, то до монастыря можно дойти по замерзшей реке Костроме.

- Богоявленско-Анастасиин женский монастырь. Там находится очень почитаемая икона Феодоровской Божьей Матери. На территорию монастыря проход закрыт, но в Богоявленский собор, где хранится икона, попасть можно.

- Пожарную каланчу и Сусанинскую площадь, гауптвахту. Все это рядом.

- Романовский музей. Его построили в 1913 году в честь 300-летия династии Романовых.

- Музей "Дворянское собрание".

- Торговые ряды. Особенно интересно в сырных рядах.

Как ехать?

"Ласточка" из Москву в Кострому идет 4 часа. Цена - примерно 1300 рублей. Можно и обычным поездом, выйдет чуть дольше - больше пяти часов, билет - от 800 рублей.

Где остановиться?

Лучше всего выбирать отель поближе к центру. И сильно заранее. Цены разные, от 1500 за ночь, но такие варианты быстро расходятся. Приличные апартаменты на двух-трех человек - от 3 тысяч в сутки.

Торжок, Тверская область

Российская Газета

Что смотрим?

- Музей имени А.С. Пушкина. Входной билет 100 рублей.

- Музей "Золотного шитья", входной билет 150 рублей, для школьников - 50. Экскурсия - 100 рублей с человека. Можно заказать мастер-класс по золотному шитью.

- Воскресенский монастырь, датируется 1500-1600 годами, Новоторжский кремль, Борисоглебский мужской монастырь, который сейчас реставрируется и восстанавливается. На территории находится самое высокое здание Торжка.

- Благовещенский (Михайловский) собор, очень красивый, полностью отреставрированный. До 1995 года это был единственный действующий храм в Торжке.

Как добраться?

Оптимальный вариант: выезжаем на "Ласточке" из Москвы в Тверь в 13.45. В Твери тут же, на вокзале, идем на быструю электричку до Торжка, она в 15.23. Дорога до Торжка - просто сказка, очень живописная, поезд пробирается через огромные сосны… Билеты от Москвы до Торжка - примерно тысяча рублей.

Где остановиться?

В Торжке не так много отелей и гостевых домов, но номер снять гораздо проще, чем в Костроме. Цены - от 2500 тысяч за ночь. Апартаменты на Тверецкой набережной - от 4-6 тысяч в сутки. Отель три звезды - от 5000 за ночь.

Новый Иерусалим (Московская область)

Российская Газета

Что смотрим?

- Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь, созданный по замыслу патриарха Никона.

- Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим", там сейчас идет выставка "Под знаком Рубенса". Билет - 400 рублей, школьники - 200. Советуем обратить внимание на постоянную экспозицию "Особая кладовая" - это сокровища русского церковного и светского искусства. Вход на постоянную экспозицию - 150 рублей.

Как добраться?

От Москвы до станции Новоиерусалимская на электричке примерно полтора часа. Билет - от 155 до 210 рублей. Дешевле ехать по карте "Тройка". Дальше пешком, есть указатели.

Вид сверху на Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь. Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Где остановиться?

В Истре есть и отели, и гостевые дома. Цена - в гостевом доме в среднем 3 тысячи за ночь на двоих с завтраком. При монастыре есть гостиницы, там можно забронировать номер от 2 тысяч рублей.

Рязань

Российская Газета

Что смотрим?

- Гуляем по старому городу, любуемся Рязанским кремлем, Архангельским собором, Христорождественским собором, Спасо-Преображенским мужским монастырем.

- Дворец князя Олега, которого очень уважали и любили местные жители. Соборный парк. Церковь Спаса на Яру - очень изящную в розовых тонах.

- Заглядываем в музей леденца или хотя бы в магазинчик при нем. Бывает тесновато, но все вкусно.

- Музей истории воздушно-десантных войск.

- Дом-музей физиолога Ивана Петровича Павлова.

Как добраться?

Поездом или электричкой до Рязани. Дорога на быстрой электричке занимает чуть больше двух часов - вариантов много. Цена билета от 800 рублей.

Где остановиться?