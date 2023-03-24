На курорте «Мамисон» появится парк развлечений с кемпингом

В Северной Осетии на курорте «Мамисон» появятся гостиничные комплексы, парк развлечений и автопарковка. Об том сообщает ТАСС.

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По данным единого института АО «Кавказ.РФ», начинается прием заявок на право стать резидентом особой экономической зоны «Мамисон». Потенциальные инвесторы смогут создать на строящемся курорте в Республике Северная Осетия — Алания почти 900 мест размещения.

На первом участке планирует построить четырехзвездочный гостиничный комплекс. Инвестор также сможет обустроить прогулочную зону с восточной стороны долины реки Мамихдон. Резидент второго участка займется благоустройством прогулочной зоны с запада Мамихдона. Согласно проекту, здесь будет построена гостиница на 180 гостей, рестораны и кафе.