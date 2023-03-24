Где увидеть сакуру и не умереть от цен на билеты

В апреле – мае традиционно начинается цветение сакуры.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Если очень хочется увидеть шикарное дерево в цвету, но тратить баснословные деньги на тур в Японию нет возможности, сакуру можно найти и на Дальнем Востоке.

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Список мест.

Владивосток

Тут надо оговориться, что той самой сакуры, как на фото из Японии, у нас нет. Ей тут слишком холодно. Зато есть сорт Саржента – его вывели специально для жизни на российском Дальнем Востоке. В Японии это дерево называют горной вишней. Саржента – мощное дерево. Весной его украшают цветочки нежно-розового цвета.

Во Владивостоке есть три культовых места для созерцания этой сакуры (как и других вишневых и яблочных деревьев).

Первое находится в черте города – территория ВВГУ на улице Гоголя. Сакуры раскинулись у входа к спорткомплексу «Чемпион», а также вдоль корпуса у японского сада камней.

За городом есть еще два места для любования японскими деревьями: Ботанический сад и сады опытной станции ВИР. Там огромное количество деревьев, но и посетителей весной немало – будьте готовы.

Хабаровск

Здесь распространены мини-сакуры: кустарники, выведенные Мичуриным для России. Их называют луизеанией. Аллеи с этими сакурами можно встретить в центре. Например, прогуляйтесь по главной лестнице на набережной Амура, загляните на аллею у ТОГУ и медуниверситета. Сакуры растут и на привокзальной площади. Да, на Дальнем Востоке эти кусты называют сакурой: так привыкли. Конечно, та самая японская сакура – это дерево, а не куст. Но, строго говоря, к сакурам относят огромное количество деревьев, которые цветут розовыми и белыми цветками.

Сахалин