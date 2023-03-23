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3 часа назад

Ностальгия по СССР: что китайцы ищут в Москве

Мира Маркина

В скором времени китайские туристы смогут вновь посещать Россию без визы, как это было до начала пандемии COVID-19. А значит, грядущим летом в Москве можно ожидать наплыв туристов из КНР.

Ностальгия по СССР: что китайцы ищут в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подавляющее число китайцев посещают Москву ради "красных" маршрутов – туров по знаковым местам, связанным с СССР. Такие туры приобрели особую популярность на заре "нулевых", когда гости из Китая стали массово посещать Москву.

Подробнее о том, какие места пользуются у китайских туристов особой популярностью – в материале "Рамблера".

Некрополь у Кремля

До начала пандемии эксперты в области туризма проводили исследование, в ходе которого выяснили, что китайские туристы проводят на Красной площади 3-4 часа. Особенно путешественников привлекает кремлевский некрополь: здесь они фотографируют бюсты вождей и полководцев.

Новодевичий монастырь

На кладбище при монастыре покоится китайский революционер Ван Мин, который смог прийти к власти не в последнюю очередь благодаря руководству СССР. В последние годы жизни, когда у Мина ухудшилось здоровье, он приехал на лечение в Москву, где и ушел из жизни в 1974 году.

"Бункер-42"

Противоатомный бункер, превратившийся в музей, будоражит умы китайских туристов по нескольким причинам. Во-первых, гостей впечатляет то, что он находится в центре города (в Китае до аналогичного бункера придется добираться сутки из любого города). Во-вторых, китайцам интересно все, что связано со Сталиным, а бункер проектировался именно по его приказу.

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Метрополитен

В московское метро китайцы спускаются, чтобы изучить прообраз родного пекинского метрополитена. Перед тем, как метро построили в китайской столице, эксперты тщательно исследовали метро Москвы. Однако в Китае сложно найти нарядные станции, поэтому такие станции, как, например, "Маяковская", по-настоящему поражают гостей.

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