В Курске к купальному сезону подготовят 7 пляжей

По сообщению комитета городского хозяйства, в мае начнется подготовка к купальному сезону.
Водолазы обследуют дно рек, достанут камни, стекла и прочий мусор, разрыхлят песок, расчистят территорию пляжей от кустарника и мелколесья, уберут опавшие листья, упавшие ветки и деревья.
Также на всех официальных пляжах огородят зоны для малышей, появятся мобильные туалеты, баки для мусора и кабины для переодевания, рассказал председатель комитета городского хозяйства Дмитрий Меркулов.
В Курске планируют расчистить 7 пляжей: на территории Боевой дачи - у спасательной станции №1, у переходного моста, у стадиона «Локомотив» ,а также пляж Олимпийский, в районе «Элеватормельмаша», Ермошкино озеро, на улице 1-й Гуторовской. На этих пляжах летом будут дежурить спасатели.