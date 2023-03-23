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3 часа назад

В Курске к купальному сезону подготовят 7 пляжей

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По сообщению комитета городского хозяйства, в мае начнется подготовка к купальному сезону.

В Курске к купальному сезону подготовят 7 пляжей
Фото: kursk-izvestia.rukursk-izvestia.ru

Водолазы обследуют дно рек, достанут камни, стекла и прочий мусор, разрыхлят песок, расчистят территорию пляжей от кустарника и мелколесья, уберут опавшие листья, упавшие ветки и деревья.

Также на всех официальных пляжах огородят зоны для малышей, появятся мобильные туалеты, баки для мусора и кабины для переодевания, рассказал председатель комитета городского хозяйства Дмитрий Меркулов.

В Курске планируют расчистить 7 пляжей: на территории Боевой дачи - у спасательной станции №1, у переходного моста, у стадиона «Локомотив» ,а также пляж Олимпийский, в районе «Элеватормельмаша», Ермошкино озеро, на улице 1-й Гуторовской. На этих пляжах летом будут дежурить спасатели.

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