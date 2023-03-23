В Курске к купальному сезону подготовят 7 пляжей

По сообщению комитета городского хозяйства, в мае начнется подготовка к купальному сезону.

Фото: kursk-izvestia.ru kursk-izvestia.ru

Водолазы обследуют дно рек, достанут камни, стекла и прочий мусор, разрыхлят песок, расчистят территорию пляжей от кустарника и мелколесья, уберут опавшие листья, упавшие ветки и деревья.

Также на всех официальных пляжах огородят зоны для малышей, появятся мобильные туалеты, баки для мусора и кабины для переодевания, рассказал председатель комитета городского хозяйства Дмитрий Меркулов.