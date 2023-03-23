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47 минут назад

В апреле для туристов откроется одно из самых легендарных мест Калининградской области

Клопс.Ru

Руины замка Бальга откроют для посещения во второй половине апреля. Об этом «Клопс» рассказал арендатор исторического объекта, архитектор Артур Сарниц.

Для туристов откроется легендарное место Калининградской области
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

Сейчас здесь благоустраивают территорию. «Замок Бальга — это руины, три стены. Бальга законсервирована во времени и пространстве, замок находится в отдалённом месте, к которому идёт плохая дорога. Постараемся в ближайшее время привести территорию в порядок: опилить деревья, убрать ветки, выровнять ямы на дистанции почти 5 км. Во второй половине апреля объект появится на карте туристических маршрутов», — рассказал Артур Сарниц.

Рядом с руинами будут дорожки для пеших прогулок, скамейки, туалет и стенды с информацией об истории замка. Арендаторы ещё не решили, будет ли замок доступен к посещению каждый день или только по выходным, потому что работы на объекте продолжатся.

«В перспективе сделаем подсветку руин, чтобы Бальгу можно было посещать и в вечернее время. Очевидно, мы сделаем там ещё и лестницу вниз, к воде. Сейчас там есть лестница, но она в таком состоянии, что не так просто по ней забраться», — говорит архитектор.

В октябре 2021 года автономная некоммерческая организация «Фортификационное наследие Калининградской области», директором которой является архитектор Артур Сарниц, получила в аренду на 49 лет развалины замка Бальга.

Отдых в России,Артур Сарниц,
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