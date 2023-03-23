Для туристов откроется легендарное место Калининградской области

«В перспективе сделаем подсветку руин, чтобы Бальгу можно было посещать и в вечернее время. Очевидно, мы сделаем там ещё и лестницу вниз, к воде. Сейчас там есть лестница, но она в таком состоянии, что не так просто по ней забраться», — говорит архитектор.