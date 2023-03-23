Волгоградские проекты вошли в реестр патриотических маршрутов

Четыре туристических направления по местам боевой славы «Волгоград Грандиозный», «Царицын. Сталинград. Волгоград», «Город воинской славы Калач-на-Дону», «Город-герой Сталинград» — получили высокие оценки Минэкономразвития РФ и были внесены единый общероссийский реестр патриотических маршрутов. Реализация инициативы стала возможной благодаря включению региона в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Как сообщили в облэкономразвития, тур по каждому их направлений уже можно запланировать накануне предстоящих школьных весенних каникул.

Программа трехдневного турнаправления «Волгоград Грандиозный» включает посещение краеведческого музея, планетария, Мамаева кургана и стадиона «Волгоград Арена». Особенностью маршрута станет иммерсивный спектакль от лица защитника Сталинграда.

Многодневный маршрут «Царицын. Сталинград. Волгоград» позволит туристам окунуться в историю города на Волге в разные периоды многовековой истории.

Программа тура «Город воинской славы Калач-на-Дону» предполагает обзорную экскурсию по Волгограду, посещение Волго-Донского судоходного канала им. В. И. Ленина, Кроме того путешественники поднимутся к подножию монумента «Соединение фронтов» в Калачевском районе.

Маршрут «Город-герой Сталинград» включает посещение памятных мест переломного сражения Великой Отечественной войны.