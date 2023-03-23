На Алтае оценили эксперимент по введению курортного сбора

В Алтайском крае курортный сбор взимают почти пять лет, но только в одном месте - городе-курорте Белокурихе. Хотя эксперимент по введению налога на отдых оказался вполне удачным, в отличие от некоторых других российских регионов, расширять зону его действия в крае пока не планируют. "Мы ждем принятия нового федерального закона, который даст субъектам РФ полномочия самим решать, где его вводить", - пояснили корреспонденту "РГ" в региональном управлении по развитию туризма и курортной деятельности.

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Всего с начала эксперимента - мая 2018 года - с отдыхающих в Белокурихе собрали более 165 миллионов рублей. В среднем ежегодно от курортного сбора в специальный фонд поступает 41-42 миллиона рублей (за исключением 2020-го, когда взимание приостановили из-за ковидных ограничений). В прошлом году собрали свыше 50 миллионов рублей благодаря туристическому кешбэку, который стимулировал дополнительный приток отдыхающих на курорт. В этом году ожидают не менее 42 миллионов рублей, что составляет почти шесть процентов от общего бюджета Белокурихи, который на 2023 год запланирован в сумме около 700 миллионов рублей.

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На средства курортного сбора в Белокурихе за пять лет эксперимента уже обустроили пешеходные дорожки, мосты, ограждения, лавочки, световое оформление. Привели в порядок три терренкура, ореховую аллею и сквер. Начали строительство набережной реки Белокурихи возле курортного сквера и планируют установить подсветку главных улиц, фасадов зданий и санаториев.

- Целевые деньги на благоустройство курорта - хорошее подспорье для муниципалитета, - подчеркивает председатель Белокурихинского городского Совета депутатов Олег Акимов. - Раньше санатории выделяли какие-то средства, но не всегда и не все участвовали. Теперь сколько отдыхающих приехало - столько и собрали. При этом представители санаториев принимают участие в выборе объектов, которые нужно в первую очередь привести в порядок. Правда, есть ограничения. Вот мы взялись обустраивать терренкур, а он из Белокурихи идет дальше - в Смоленский район, и этот участок в соседнем районе уже нельзя привести в порядок за счет курортного сбора. Нельзя направить средства и на ремонт дорог, строительство автомобильных парковок. Хотя это тоже благоустройство, очень нужное городу.

В 2022 году в Алтайском крае насчитали около двух миллионов туристов, и около 300 тысяч из них отдохнуло в Белокурихе. Отдыхающие говорят, что курортный сбор в пятьдесят рублей с человека за день - не накладно. При стоимости путевки от пяти тысяч рублей в сутки и выше это менее одного процента.

- Я каждый год отдыхаю в Белокурихе и вижу, как в последние годы курорт преобразился. Здесь есть и мой вклад, раз я плачу курортный сбор. В прошлом году аллею в курортной зоне так хорошо вымостили и подсветили - гулять по ней одно удовольствие, - делится впечатлениями Ирина из Новосибирска.

Белокурихинцы тоже заметили преображение, ведь благоустройство коснулось не только курортной зоны, но и всего города. Например, за счет сбора установили современное освещение на главной улице. "Теперь вечером стало светло, как днем", - говорят горожане.

- Опыт введения курортного сбора у нас оказался вполне удачным, - подтверждает руководитель дирекции санаториев курорта Белокуриха Сергей Криворученко. - Только нужно повысить эффективность его использования. Ведь около пятидесяти процентов собранных средств пока еще не направлено на благоустройство курорта. .

Тем временем

Сейчас на федеральном уровне идет разработка нового закона о курортном сборе, который позволит расширить количество участников эксперимента. Возможно, даже название поменяют на туристический сбор, и его можно будет взимать не только на курортах, но и в крупных туристических центрах. В Алтайском крае еще не рассматривали, в каких городах и районах, кроме Белокурихи, можно ввести такой сбор.