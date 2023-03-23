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3 часа назад

«На вас хотят заработать»: россиянка — об отеле в Сочи

Lenta.ruиещё 1

Россиянка побывала в отеле «Сочи Парк» после реновации и описала отдых фразой «на вас хотят заработать». Своими впечатлениями девушка поделилась на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

«На вас хотят заработать»: россиянка — об отеле в Сочи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Автор публикации подчеркнула, что не ждала многого от Сочи, поскольку отдыхала на этом российском курорте не первый раз. Она отметила, что после ремонта в отеле заменили весь текстиль, напольное покрытие, цвет стен, однако оставили прежнюю сантехнику и «грустные туалеты».

Также читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась на сервис и цены в гостинице. За семь тысяч рублей в сутки туристка и ее супруг получили бесплатные завтраки, хотя трансфер до моря необходимо было оплачивать отдельно. По словам россиянки, пляж находится в 15-20 минутах ходьбы от отеля. Она предложила руководству «Сочи Парка» и вовсе убрать трансфер из услуг, «чтобы не позориться», либо включить его в стоимость номера.

«Вот поэтому у всех и складываются от Сочи впечатление, что на вас всюду хотят заработать... Этот курортный сбор, да включить его в цену и вынести отдельным пунктом в чеке. Но нет, курортный сбор оплачивается отдельно», — заметила автор текста.

Девушка отметила, что надеется на улучшение сервиса в отеле с каждым днем, однако добавила, что со временем гостиницы лишь портятся.

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