Российские туристы решили лечиться не выезжая на курорты

Эксперты отмечают рост спроса на отдых в санаториях. Причем это касается не только курортных регионов. Выяснили, сколько стоит такой отдых в Татарстане и почему туристы начинают переориентироваться.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Президент ассоциации «Санатории Татарстана», основатель и руководитель портала Санатории-России.рф Евгений Терентьев подчеркнул, что популярность отдыха в некурортных санаториях растет быстрее, чем в здравницах, расположенных в Краснодарском крае или на Ставрополье. Правда, показателей допандемийного периода достичь пока что не удалось.

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«Вероятно, интерес к местным здравницам возникает по причине того, что население обращает внимание на эти санатории из-за нежелания выезжать на дальние расстояния. Это только мое предположение», – поделился своим мнением Евгений.

Кроме того, по его словам, важное место в продвижении некурортных санаториев занимает и работа маркетинговых отделов, которые делают упор на местных жителей.

«Косвенным подтверждением развития региональных здравниц можно назвать итоги недавней премии Russian Travel Awards, которая прошла в Петербурге. В номинации “Территория санаторного и оздоровительного туризма” первое место занял Крым, а второе и третье – Татарстан и Башкортостан».

Сейчас к туристам приходит понимание того, что для восстановления здоровья, лечения и профилактики не обязательно ехать в горы или на берег моря. Вполне приемлемо этим заниматься и рядом с местом своего проживания.

Руководитель санатория «Радуга» в Татарстане Дмитрий Синитишевский подтверждает, что за последний год спрос действительно вырос: «По нашим санаториям брать статистику в гостях – это плюс 15% в 2022 году по отношению к 2021-му. На этот год ожидание достаточно позитивное, мы ждем еще увеличение роста на 15% по сравнению с предыдущими результатами».

По мнению эксперта, даже в случае повышения спроса в некурортных регионах роста стоимости отдыха ждать не стоит: «Предпосылок к этому нет. Условия по качеству проживания за год не сильно изменились. Поэтому не будет гигантского скачка к увеличению цен. Все, вероятно, будет в рамках инфляции».

Он отметил, что санатории в том же Татарстане, в отличие от южных здравниц, не сильно торопятся бронировать – средняя глубина продаж около месяца.

При этом на первые 10 ночей в «Радуге» в июне большая часть номеров уже недоступна для бронирования на сайте санатория. Можно оплатить двухместный стандарт. 10 ночей на двоих с питанием и без лечения обойдутся в 58 тыс. руб. Если лечение все же добавить, то нужно заплатить на 4 тыс. руб. больше.