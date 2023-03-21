Культуру хантов и коми-зырян начнут продвигать на «арктических гектарах»

Популяризацией культуры хант и коми-зырян займутся на «арктических гектарах». На участке у села Мужи планируется построить этнопарк, арт-резиденцию и туристический центр. Землю семья Брусницыных и Поповых с единомышленниками взяли по программе «Гектар».
По словам владельцев будущего центра, для притяжения туристов место удалось выбрать уникальное – на старинной дороге кочевников-оленеводов. Там появится этнопарк, и будет восстановлен путевой крест, на котором многие поколения хантов, ненцев и коми-зырян оставляли свои родовые знаки – «тамги». Для туристов «гектары» станут отправной точной для путешествий к оленеводам и местом, где можно будет комфортно отдохнуть наедине с природой.
– Мы уже не первый год организуем этнические экскурсии, но не было возможности обеспечить комфортное проживание на месте. Классическая гостиница в населенном пункте хоть и комфортна, но разрывает впечатления, а по-настоящему прочувствовать быт, культуру, творчество предков можно только погрузившись в среду. На участке мы установим домики и палатки глэмпинга, которые будут стилизованы под настоящие жилища хант и коми-зырян, – рассказала Анна Брусницына.
Строительство планируется начать летом, для этого задействуют специальные вездеходы, которые не травмируют северную природу. При обустройстве этнопарка планируется пригласить представителей древних родов хантов и зырян, чтобы они помогли восстановить знаки своих предков и декорировать глэмпинг.