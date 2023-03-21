Культуру хантов и коми-зырян начнут продвигать на «арктических гектарах»

– Мы уже не первый год организуем этнические экскурсии, но не было возможности обеспечить комфортное проживание на месте. Классическая гостиница в населенном пункте хоть и комфортна, но разрывает впечатления, а по-настоящему прочувствовать быт, культуру, творчество предков можно только погрузившись в среду. На участке мы установим домики и палатки глэмпинга, которые будут стилизованы под настоящие жилища хант и коми-зырян, – рассказала Анна Брусницына.