Горнолыжный сезон в Сочи закончится летом: в чем плюсы

Окончание горнолыжного сезона лыжники и метеорологи прогнозируют не раньше мая. А сноупарк в горной долине «Цирк-2» способен принимать туристов до 16 июля.
«Горнолыжный сезон в Сочи закончится не ранее 10 мая», – сообщают метеорологи.
Позже всего снег растает на высоте более 2 тысяч метров, там расположены несколько трасс. Отметим, цены на отели горнолыжных курортов в апреле опускаются до минимума, а погода позволяет насладиться прогулками в горах и зимними видами спорта с комфортом.
В Краснодарском крае температура воздуха не в горах в конце марта ожидается уже до +20 градусов днем. Летний, но не купальный сезон обычно начинается в мае.