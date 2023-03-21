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2 часа назад

Горнолыжный сезон в Сочи закончится летом: в чем плюсы

РИА "ФедералПресс"

Окончание горнолыжного сезона лыжники и метеорологи прогнозируют не раньше мая. А сноупарк в горной долине «Цирк-2» способен принимать туристов до 16 июля.

Горнолыжный сезон в Сочи закончится летом: в чем плюсы
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Горнолыжный сезон в Сочи закончится не ранее 10 мая», – сообщают метеорологи.

Позже всего снег растает на высоте более 2 тысяч метров, там расположены несколько трасс. Отметим, цены на отели горнолыжных курортов в апреле опускаются до минимума, а погода позволяет насладиться прогулками в горах и зимними видами спорта с комфортом.

В Краснодарском крае температура воздуха не в горах в конце марта ожидается уже до +20 градусов днем. Летний, но не купальный сезон обычно начинается в мае.

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