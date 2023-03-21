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55 минут назад

Где на Кубани туристы могут прикоснуться к античности

Российская Газета

В Краснодарском крае в 2022 году около 740 тысяч человек посетили античные объекты, вошедшие в межрегиональный маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства". На Кубани проект реализуют в Геленджике, Анапе, Сочи, Новороссийске, поселке Сенном и станице Тамани.

Где на Кубани туристы могут прикоснуться к античности
Фото: Российская газетаРоссийская газета

В Геленджике (греческая колония Торик) туристам предлагают побывать в интерактивном историческом парке и увидеть римский военный лагерь с действующими античными боевыми машинами. На курорте также работает тематический парк, где посетители могут сфотографироваться на фоне античного храма, со статуей Зевса, на средневековом каменном мосту, у дозорной башни и рядом с египетскими сфинксами.

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Не менее интересно и в Анапе, в античную бытность - Горгиппии. В этом довольно крупном городе на побережье Черного моря в I-II веках до н. э. даже чеканили свою монету. В центре современной Анапы находится древнее городище - музей под открытым небом с мощеными камнем улицами, фундаментами и стенами жилищ, остатками мастерских, виноделен, рыбозасолочных ванн. Сохранились оборонительные постройки и элементы системы водопровода. Среди экспонатов - саркофаги и надгробные плиты, три винодельческие цистерны, вмещавшие до шести тонн виноградного сусла.

На побережье Азовского моря находится поселок Сенной, на территории которого когда-то процветал крупнейший греческий город на Таманском полуострове - Фанагория. Начиная с 1936 года здесь каждое лето ведутся раскопки. Археологи работают в центре античного города, на некрополе (древнем кладбище) и в Таманском заливе. По словам ученых, под водой находится третья часть древнего поселения, за две тысячи лет отвоеванная морем. Здесь были найдены мраморные статуи Афродиты, винные сосуды, ювелирные украшения из золота и драгоценных камней.

Недалеко расположена станица Тамань (греческая колония Гермонасса). Здесь можно увидеть городище под открытым небом VI века до н.э. и подворье казака Федора Мысника, где воссоздан казачий интерьер начала XIX века. Именно таким его увидел Михаил Лермонтов, побывавший на Тамани.

Что касается территории Сочи, то, находясь на пересечении миграционных и торговых путей, она еще со времен древности привлекала немало первых поселенцев. Считается, что в античные времена в загадочных гротах Ахштырской пещеры побывали греческие колонисты, которые исследовали кавказские берега. Это пещера - одна из самых интересных в России, в ней, по мнению мифологов, Одиссей встретился с циклопом Ахштырской пещеры Полифемом. К тому же это еще и древнейшая стоянка первобытного человека в нашей стране.

А с побережья, где находится современный Сочи, древние греки привезли легенду о Прометее. И сейчас у туристов большой популярностью пользуется его скульптура и Орлиные скалы, к которым, согласно легенде, был прикован титан.

Отдых в России,Михаил Лермонтов,
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