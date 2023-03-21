Ростов-на-Дону вошел в пятерку самых дорогих городов для туристов

В России подвели итоги мониторинга самых высоких цен на аренду жилплощади для туристов, сообщает сервис бронирования жилья Суточно.ру.

Фото: Дон24 Дон24

Так, за последний год города-миллионники показали рост на 18%, а средний чек за съемную квартиру составил 2490 рублей в сутки.

Дороже всего обойдется жилье в Москве, где за суточную аренду придется отдать примерно 3800 рублей. В тройку также вошли Нижний Новгород (2740 рублей) и Казань (2730 рублей).

Четвертым по итогам года стал Санкт-Петербург с 2670 рублями за сутки проживания, а пятую строчку занял Ростов. В донской столице арендная ставка достигла 2630 рублей. Показатель за последний год увеличился на 30%, уточнили специалисты сервиса.

Снять жилье туристу в Ростове-на-Дону будет гораздо дороже, нежели в Краснодаре (2260 рублей в сутки), Омске (2250 рублей), Волгограде (2240 рублей), Уфе (2230 рублей) и Челябинске (2040 рублей).