Развитие экологического туризма на Кубани получит новый импульс

15 марта Совет Федерации одобрил принятый Государственной Думой в третьем, окончательном чтении закон о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Он призван заложить единые основы правового регулирования организации туризма в границах действующих заповедников и нацпарков. Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, комментируя событие в своем Телеграм-канале, отметил особую важность этого документа для региона:

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"Его реализация придаст особый импульс курортно-туристской отрасли края, позволит увеличить количество отдыхающих. Кубанские леса, водные объекты и горы пользуются популярностью у туристов. Все больше и больше наших соотечественников стремятся провести отпуск в экологически чистом природном окружении.

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На территории края находятся 435 ООПТ всех уровней, в том числе семь федеральных. В систему ООПТ Кубани входят 353 территории регионального и 75 - местного значения. В ближайшее время - такая задача поставлена губернатором Краснодарского края - предстоит определить границы еще семи ООПТ регионального значения.

Это огромный рекреационный потенциал, и он должен использоваться разумно. Вероятность негативных последствий для окружающей среды должна быть полностью исключена. Необходимо достижение компромисса, при котором была бы защищена природа и одновременно были бы удовлетворены интересы самих туристов и занятого их обслуживанием местного населения.

Принятым законом вводятся основные критерии - такие как сохранение уникальных природных комплексов, объектов растительного и животного мира, соблюдение предельно допустимой рекреационной нагрузки, создание специально оборудованных туристских мест и маршрутов, обеспечение безопасности туризма.