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1 час назад

Возле курортов «Эльбрус» и «Ведучи» появятся сети экотроп

Lenta.ru

В районе курортов Эльбрус» в Кабардино-Балкарии и «Ведучи» в Чечне может появиться сеть экологических троп. Об этом сообщает ТАСС.

Возле курортов «Эльбрус» и «Ведучи» появятся сети экотроп
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Общая протяженность маршрутов составит более 60 километров. Их планируется обустроить в июне-начале октября 2023 года.

«На "Ведучи" есть запрос на проведение событийных мероприятий. Отрадно, что инвесторы курорта работают на опережение и уже сейчас создают новые места размещения. Сейчас мы активно строим отель на 200 номеров, с конференц-залами. Планируем его к сдаче в сентябре — октябре», — рассказал министр Чеченской Республики по туризму Муслим Байтазиев.

По его словам, до конца 2024 года на курорте планируют создать свыше 800 мест размещения. Кроме того, новые гостиницы появятся и на «Эльбрусе» — до конца 2023 года резиденты курорта создадут более пяти тысяч койко-мест.

Отдых в России,Муслим Байтазиев,
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