Как проходит путешествие из Петербурга в Москву в семейном вагоне

Корреспонденты "РГ" съездили из Петербурга в Москву: туда - в семейном вагоне поезда "Сапсана", обратно - в обычном. Путешествовать в окружении детворы оказалось гораздо веселее.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Московский вокзал Петербурга, около 13.00. К десятому - семейному - вагону "Сапсана" по перрону спешат пассажиры с детьми, колясками, упаковками памперсов и прочей важной кладью.

Видео дня

- Нас пятеро, с нами еще бабушка едет! - громко докладывает проводнику мальчуган лет четырех, пока мама лихорадочно разворачивает его свидетельство о рождении.

Проводник Никита Соколов помогает заносить в вагон коляски. И вдруг в самый ответственный момент фуражка с его головы улетает куда-то между вагоном и перроном. Но уже через несколько минут появляется сотрудник транспортной безопасности и достает головной убор специальной палкой. Юные пассажиры счастливы: целое приключение!

Заходим в вагон - просторный и яркий. Если в обычных все кресла одного цвета, то здесь они разные - алые, зеленые и голубые. Их меньше, чем в обычных вагонах, а расстояние между ними больше. Посередине проложена ковролиновая дорожка с веселой картой маршрута: рельсы, домики, гуси-утки, реки-озера и географические названия. Можно запомнить, что сидишь у Великого Новгорода - и тогда точно не потеряешь свое место.

Мальчишки лет семи-девяти сразу занимают небольшую зону развлечений и разбирают самое интересное - игровые приставки. Правда, уже вскоре после отправления они перестают работать. Как пояснил проводник, консоли запрашивают пароли, дети их вводят, а потом не могут начать игру. Техподдержка в курсе и уже работает над решением проблемы.

Кроме приставок, в игровой зоне есть два интерактивных экрана с простыми играми вроде раскрасок и тетриса. Можно посмотреть мультик или кино. Выбор не очень большой - семь названий, - но любопытный: есть, например, советские шедевры "Старик Хоттабыч" и "Королевство кривых зеркал".

- Нам важно, чтобы ребенок в дороге был чем-то занят, иначе все вокруг будут жалеть, что едут рядом с нами, - признается Елена, мама пятилетнего Вани, пока папа работает на ноутбуке и радуется наличию розеток для зарядки. В семейном вагоне они путешествуют впервые. - Сын очень активный и точно не будет смирно сидеть все четыре часа пути. Но в те игры, которые здесь есть, он пока не играет. Честно говоря, мы думали, что игровая зона будет побольше, с бизибордами (развивающими игрушками с подвижными элементами. - Авт.) или чем-то вроде того.

А вот спокойный и серьезный Вадим (год и три месяца) нашел себе занятие - сосредоточенно рисует пальчиками на интерактивном экране под присмотром бабушки Екатерины Исаевой. Малыш гостил у нее в Петербурге и теперь возвращается к родителям в Москву.

Мамы самых маленьких пассажиров, которые пока путешествуют на руках, по их словам, особенно ценят в таких вагонах отдельную зону для колясок, а также наличие пеленального столика. Все родители, с которыми мы побеседовали, целенаправленно выбирали семейный вагон. Но купить в него билет может любой пассажир, в том числе совершенно случайно.

- Я всегда беру место в десятом вагоне, потому что он прибывает первым, - рассказал москвич Дмитрий Петровский под конец путешествия. - Обычно это был стандартный вагон. В семейном я оказался впервые и очень удивился. Переживал, что будет шумно: все-таки много маленьких детей. Но было на удивление спокойно. Если поеду с восьмилетним внуком, возьмем сюда билеты.

Кстати

По словам Никиты Соколова, к работе в семейном вагоне допускают только проводников со стажем (у него четыре года). Объясняет: юные пассажиры требуют особого подхода и внимания, а это приходит с опытом.

Справка "РГ"