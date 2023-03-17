Туристам больше понравилось в Крыму весной, чем летом

Туристка побывала в Ялте в марте и рассказала, почему весной здесь лучше, чем летом. Отзыв опубликован на сайте «Тонкости туризма».
«По Ялте просто приятно гулять, без туристов тут чисто и спокойно. <…> Лучшее время отдыха для интровертов», – говорится в сообщении.
Главный плюс отдыха весной – отсутствие туристов, бирюзовое море, заснеженные горы, дикие лисы, которые свободно выходят к людям, отмечается в отзыве.
Номер в известном отеле Ялты обошелся в 6000 за сутки в марте.
Из минусов гостья отметила недостаточно хороший сервис и закрытые музеи.