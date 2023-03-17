Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+11° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
16 минут назад

Туристам больше понравилось в Крыму весной, чем летом

РИА "ФедералПресс"

Туристка побывала в Ялте в марте и рассказала, почему весной здесь лучше, чем летом. Отзыв опубликован на сайте «Тонкости туризма».

Туристам больше понравилось в Крыму весной, чем летом
Фото: unsplash.comunsplash.com

«По Ялте просто приятно гулять, без туристов тут чисто и спокойно. <…> Лучшее время отдыха для интровертов», – говорится в сообщении.

Главный плюс отдыха весной – отсутствие туристов, бирюзовое море, заснеженные горы, дикие лисы, которые свободно выходят к людям, отмечается в отзыве.

Номер в известном отеле Ялты обошелся в 6000 за сутки в марте.

Из минусов гостья отметила недостаточно хороший сервис и закрытые музеи.

Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий