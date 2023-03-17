В Анапе планируют открыть новые туристические экомаршруты

Несколько новых экомаршрутов планируют открыть в Анапе. Так, на популярном российском курорте будет организована работа сразу трех троп. Об этом сообщили в городской администрации.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Отмечается, что помимо круглогодичной экскурсии «Каньон», туристы смогут прогуляться по Савиной щели «Тропой черепахи». В том числе у путешественников появится возможность поближе познакомиться с историей «Старой дороги», которая в давние времена соединяла поселки Большой Утриш и Сукко.

Уточняется, что проводить экскурсии на данных туристических маршрутах будут профессиональные гиды, прошедшие краевую аттестацию и аккредитацию на базе заповедника.