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46 минут назад

В Анапе планируют открыть новые туристические экомаршруты

runews24.ru

Несколько новых экомаршрутов планируют открыть в Анапе. Так, на популярном российском курорте будет организована работа сразу трех троп. Об этом сообщили в городской администрации.

В Анапе планируют открыть новые туристические экомаршруты
Фото: runews24.rurunews24.ru

Отмечается, что помимо круглогодичной экскурсии «Каньон», туристы смогут прогуляться по Савиной щели «Тропой черепахи». В том числе у путешественников появится возможность поближе познакомиться с историей «Старой дороги», которая в давние времена соединяла поселки Большой Утриш и Сукко.

Уточняется, что проводить экскурсии на данных туристических маршрутах будут профессиональные гиды, прошедшие краевую аттестацию и аккредитацию на базе заповедника.

Стоит отметить, что побывать в заповеднике туристы смогут только в составе организованных групп. Самостоятельный визит туда путешественникам запрещен.

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