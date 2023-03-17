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1 час назад

Возле курортов «Эльбрус» и «Ведучи» создадут сети экотроп

«Это Кавказ»иещё 1

Сеть экологических троп может появиться в районе курортов «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии и «Ведучи» в Чечне. Проект призван привлечь туристов в туристические зоны в теплый сезон.

Возле курортов «Эльбрус» и «Ведучи» создадут сети экотроп
Фото: «Это Кавказ»«Это Кавказ»

«Для развития всесезонности курортов Кавказ.РФ совместно с регионами работает над запуском сети экологических троп разных уровней сложности в районе „Эльбруса“ и „Ведучи“. Общая протяженность маршрутов — более 60 км. Обустроить их планируется в июне-октябре этого года», — говорится в сообщении пресс-службы компании по итогам сессии «Горные курорты Северного Кавказа.

Всесезонные возможности» на 29-й международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT-2023 в Москве.

Отмечается, что в компании уделяют особое внимание проведению спортивных массовых мероприятий, направленных на продвижение не только туристического, но и инвестиционного потенциала регионов Северного Кавказа. Также ведется работа над совершенствованием традиционных для региона активностей — треккинга, велопрогулок и джип-туров, экскурсий по историческим, культурным и природным достопримечательностям. При этом, туроператоры фиксируют спрос на поездки на Северный Кавказ в теплый сезон. Вместе с тем, в округе не хватает мест размещения для туристов.

«На „Ведучи“ есть запрос на проведение событийных мероприятий. Отрадно, что инвесторы курорта работают на опережение и уже сейчас создают новые места размещения. Сейчас мы активно строим отель на 200 номеров, с конференц-залами. Планируем его к сдаче в сентябре-октябре», — рассказал министр Чеченской Республики по туризму Муслим Байтазиев.

Всего на «Ведучи» до конца 2024 года планируется создать более 800 мест размещения. Новые гостиницы появятся также на «Эльбрусе — до конца 2023-го резиденты курорта создадут более пяти тысяч койко-мест.

MITT — крупнейшая в России и ближнем зарубежье международная туристическая выставка, которая проходит в Москве уже более 28 лет. На одной площадке собираются российские и зарубежные представители турагентств, объектов размещения, туроператоров.

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