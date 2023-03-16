Железнодорожный туризм России — больше, чем просто поездка на поезде

Благодаря высокому уровню комфорта современного железнодорожного транспорта, путешествие на поезде продолжительнее суток — уже своего рода приключение. За окном проплывают разнообразные пейзажи огромной страны, картинка меняется с лесов на поля, с полей на горы, с гор на равнины, с равнин на тайгу – красота! Удивительно, но не все знают, что отечественные перевозчики учли железнодорожную романтику и организовали полноценные туристические туры на поездах, когда вагон превращается не просто в средство передвижения, а в полноценный отель на колёсах. И сегодня мы рассказываем о самых живописных и интересных турах, которые предлагают Российские Железные Дороги.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Сразу стоит отметить, что нижеприведённый список — лишь малая часть от всех предложений РЖД. Их очень много, на любой вкус, кошелёк и срок отпуска.

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Что включено в железнодорожные туры

Помимо экскурсионной программы и посещения знаковых городов и мест на маршруте, тур подразумевает следующее: современные поезда с купе, в которых индивидуальные душевые, розетки (в том числе USB), система климат-контроля, комфортабельные кровати и прочие удобства. Также вагоны оборудованы сервисными зонами и рестораном в стилистике тура и кухней с местным колоритом.

Туры можно посмотреть и выбрать на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

«Графский поезд»

Воронеж — Графская — Рамонь

Ретропоезд, который каждые выходные отходит из Воронежа и идёт по живописному историческому маршруту мимо старинных вокзалов Черноземья. Состав и вагоны тематические и соответствующе оформлены: каждое купе посвящено историческим личностям XIX века, благодаря которым развивалось железнодорожное сообщение и вся Воронежская губерния. Даже проводники здесь служат в специально сшитой по старинным лекалам форме. И ещё есть отдельное фотокупе.

«Императорский маршрут-1»

Екатеринбург — Алапаевск

Тоже круглогодичный туристический ЖД-маршрут выходного дня. Он пролегает по местам, связанным с царской семьёй в последние годы жизни. Один вагон оформлен в соответствующем стиле: интерьер начала XX века, портреты династии Романовых, фотозона с костюмами. Пассажиры, которые интересуется историей и периодом жизни царской семьи, могут воспользоваться аудиогидом. Путь также захватывает несколько императорских музеев, посещение места погребения Романовых в Свято-Троицком соборе и мужского монастыря Во Имя Новомученников и Исповедников Российских.

«Императорский маршрут-2»

Омск — Любинская

Ещё один круиз выходного дня от РЖД, которые ходит круглый год. Тематика — Транссибирская магистраль, её история, развитие, остановки на достопримечательных местах, связанных с последними Романовыми. А ещё пассажиры побывают на мастер-классе по созданию игрушки-оберега и дегустации сибирского чая.

«Байкальский экспресс»

Улан-Удэ/Иркутск — Слюдянка — Порт Байкал — Иркутск/Улан-Удэ

Длительность тура по Кругобайкальской железной дороге — три дня и две ночи. Сам путь — уникальное приключение, поскольку подобных каменных виадуков и старых тоннелей нигде больше нет. Весь маршрут за окном будет Байкал. Одна из остановок запланирована в одноимённом посёлке, на деревянном вокзале начала XX века. А ещё на участке «Слюдянка-1 — Байкал» состав пойдёт на полностью паровозной тяге — линий электропередач здесь нет – ещё одно впечатление, которое дополнит общий восторг.

«Серебряный Маршрут»

Москва — Псков — Великий Новгород — Рыбинск — Ярославль — Москва

Идеальный вариант для всех, кто интересуется родной историей и без ума от российских городов. Псков и Великий Новгород во многим похожи: в обоих городах в своё время раньше всех на Руси зарождалась прадемократия, в обоих есть Вечевая площадь, где принимались знаменитые политические решения прошлого. Ярославль — и вовсе неофициальная столица Золотого Кольца России.

Одна из остановок на круизе — Рыбинск, интересный и старинный купеческий город, который только недавно обратил на себя внимание туристов и был включен в маршрут. Здесь вы можете посмотреть самое большое водохранилище Европы, монументальную каланчу в стиле модерна и грандиозный Спасо-Преображенский собор, способный вместить до 3000 человек.

«День Победы»

Москва — Прохоровка — Тула — Москва

Круиз по местам воинской славы, территориям партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. В вариантах опций — просто комфортабельная поездка с самостоятельной культурной программой, или полноценный тур с экскурсиями и питанием.

«Жемчужина Кавказа»

Москва — Майкоп — Нальчик — Грозный — Дербент — Кисловодск — Москва

Круиз спланирован так, чтобы непосредственно путь лежал ночью, а дневное время было насыщено экскурсиями и отведилось под посещение кавказских городов и достопримечательностей республик. В их числе древний Дербент, мечеть «Сердце Чечни», Нихалойские водопады, Сулакский каньон и другие. А ещё удобно, что экскурсии не обязательно покупать: можно приобрести только билет на поезд, а развлекательную программу уже организовывать самостоятельно. Или купить не весь пакет, а только те экскурсии, которые наиболее интересны.

«В Сибирь»

Москва — Казань — Тюмень — Тобольск — Пермь — Москва

Отличный вариант для знакомства с Сибирью, её неповторимой природой, гастрономией и местной культурой. Не стоит переживать о погоде: круиз стартует летом, поэтому замёрзнуть не получится, а температура будет максимально комфортной. Кроме различных достопримечательностей, маршрут включает посещение термальных источников большого спа-курорта и полуострова Варначч — первого на Урале музея деревянного зодчества под открытым небом.

Дорога занимает ночное время, а все развлечение распределены в световые дни.

«Сказы Поволжья»

Москва — Йошкар-Ола — Свияжск — Москва

Поездка в один из самых ярких городов Поволжья. В Йошкар-Оле за последние годы построили «Европу в миниатюре». Идеальный вариант для тех, кто пока не может поехать в полноценный отпуск: поезд отходит вечером пятницы и возвращается рано утром в понедельник.

«В Карелию»

Москва — Петрозаводск — Сортавала — Выборг — Москва

Активный железнодорожный круиз, идеальная альтернатива самостоятельному путешествию в Карелию. Маршрут пролегает через столицу республики и старинные города. Этот тур уникален тем, что только в нём есть специальные фото-остановки для того, чтобы можно было запечатлеть на камеру самые живописные места. А ещё на участке пути от станции Хелюля современный электропоезд заменят на паровоз, который потянет состав весь остаток пути.

«Зимняя сказка»

Москва — Великий Устюг — Кострома — Москва

Санкт-Петербург — Великий Устюг — Вологда — Москва

Учтите на будущее этот железнодорожный круиз. Это идеальный подарок детям под Новый год, возможность подарить им настоящую рождественскую сказку. Путь лежит в новогоднюю столицу России, в гости к Деду Морозу. В программе посещение «Тропы сказок», обсерватории и встреча с главным зимним волшебником у него дома.