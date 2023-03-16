Что делать весной в Северной Осетии

Северная Осетия — одно из самых интересных и пока неизведанных туристических направлений. О том, чем примечательна Северная Осетия и почему туда стоит съездить весной, рассказал владелец туристического агентства Максим Кудзагов.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Максим Кудзагов родился в Осетии, полжизни прожил в Москве и теперь с уверенностью заявляет: Северная Осетия может удивить даже самого требовательного путешественника. Весна там начинается раньше, чем в большинстве других регионов России, а поэтому планировать поездку можно, начиная с марта.

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Почему именно Северная Осетия?

Северная Осетия разрушает все стереотипы о кавказских республиках. Здесь все говорят по-русски, у большинства есть высшее образование, осетины, в основном, православные христиане или придерживаются традиционных верований. В общем, Осетия — одна из самых культурных и толерантных республик Северного Кавказа.

В столице республики Владикавказе много музеев и театров. Здесь была впервые поставлена пьеса Булгакова «Братья Турбины». В этом городе жил и делал свои постановки Евгений Вахтангов, а главный театр республики теперь носит его имя.

Кроме того, во Владикавказе много архитектурных памятников и примечательных мест. Центральная улица города — проспект Мира — напомнит вам мини-Невский проспект в Санкт-Петербурге.

Кроме познавательно-культурных целей, Северная Осетия идеальна для гастротура. Знаменитые осетинские пироги, дзыкка — топленый осетинский сыр, лывжа — наваристый говяжий суп с чабрецом — язык можно проглотить. Кстати, в Осетии есть и «фастфуд», о котором не знают туристы, — младший брат мясного осетинского пирога — «фычик». Быстро, дешево и вкусно.

В местных ресторанах подают араку — традиционный алкогольный напиток, который варят на кукурузе, солоде, хлебе, а также осетинское пиво, тёмное, сладкое и очень свежее.

В Северной Осетии очень чистая вода, это не только полезно для здоровья, но и значительно улучшает вкус еды и напитков. Поэтому чай, пиво и лимонады тут отличного качества. И что не маловажно, стоят в 2–3 раза дешевле, чем в Москве.

Ценовая политика в Северной Осетии очень демократичная. Здесь пока не так много туристов, поэтому цены в гостиницах, ресторанах и музеях могут приятно удивить.

Весна в Осетии

Весной, пока еще нет ажиотажа, можно найти недорогие авиабилеты до Владикавказа. До середины апреля в республике немного туристов. Это время, когда можно спокойно проехать по всем популярным маршрутам, а также забронировать номера по самым удачным ценам. Поездка в марте подойдет тем, кто любит уединение.

Горы в марте и апреле предстают во всем своём великолепии: пока не начались туманы, видны все вершины. Фотографии выходят космические. Снега уже практически нет, в горах сухо и солнечно, появляется первая зелень.

В апреле в Северной Осетии безумно красиво. Это период для романтических поездок и нежных снимков. Владикавказ утопает в цвету: деревья, кусты и клумбы в этот период благоухают.

Май – один из самых красивых месяцев в горах Осетии. Цветет всё. В центральном и предгорных районах днем уже достаточно тепло: температура может доходить до +25 С, в горах чуть прохладнее: до +20 С°.

На заметку гурманам: прямо сейчас, в начале марта, в Осетии можно полакомиться сезонным пирогом с осетинским сыром и молодой черемшой, он называется давончжын. А начиная с конца мая обязательно пробуйте один из самых популярных осетинских пирогов — из свекольных листьев и осетинского сыра «цаехаераджын».