Отели Петербурга начали переориентироваться на семейный туризм

Некоторые гостиницы Санкт-Петербурга подстраиваются под меняющийся рынок туризма в регионе и переориентируются с иностранных гостей и бизнес-делегаций на семьи с детьми и молодые пары. Об этом представители отелей рассказали «ТурДом.ру».

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Еще в пандемию мы сразу поняли, что если не будет иностранных туристов, нужно готовиться к приему гостей со всей России, в основном москвичей, и сделали ставку на семейный туризм. Переоборудовали часть номеров в семейные номера со смежными спальными комнатами и двумя раздельными ванными», – пояснила нам управляющая Dom Boutique Hotel Марианна Нойманн.

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Кроме того, в отеле стали проводить праздничные и анимационные программы для детей, чтобы у их родителей была возможность провести время вместе.

Генеральный менеджер отеля Indigo St.Petersburg-Tchaikovskogo Анна Возняк тоже обратила внимание на возросшее число семейных путешествий, однако необходимости в смене концепций она не видит:

«Действительно, семейный туризм развивается и к нам в отель все чаще приезжают семьи с детками. Мы не планируем менять концепцию, но делаем всё для комфортного проживания семей с детьми. Важно, чтобы в отеле были смежные номера, а также необходимы допкровати в достаточном количестве. Мы заботимся о том, чтобы деткам у нас было интересно, поэтому у нас предусмотрены подарки для детей разных возрастов, викторины с призами, специальное детское меню основное и для завтрака».

В то же время независимый директор по развитию KravtGroup Ангелина Самадова не отмечает резкого роста доли семейных туристов в Санкт-Петербурге, возможно, из-за того, что для их сети это всегда была значимая часть клиентов. В то же время Самадова отмечает возвращающийся после пандемии деловой поток.

«Мы видим постепенный прирост деловых туристов в городе, в том числе за счет поездок топ-менеджеров из регионов страны в столичные филиалы. Сейчас, по мере установления и развития деловых связей с новыми странами, в городе также заметен рост доли присутствия гостей из Казахстана, Ирана, стран Средней Азии».

Собеседники «ТурДома» отмечают, что если в дни школьных каникул ездят семьями, то в остальное время увеличилось количество стильных молодых пар, которые едут не только посмотреть на наследие прошлого, но и для того, чтобы насладиться современной культурной и гастрономической жизнью Петербурга.

Так или иначе туристический рынок Петербурга признал изменившуюся реальность и начал вводить развлекательные мероприятия для детей, адаптироваться к большему спросу на семейные номера и предоставлять родителям возможность немного побыть вдвоем.

Ранее председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев неоднократно говорил о том, что в 2022 году в город стало приезжать больше семейных туристов и сами власти видят в этом перспективное направление для развития.