5 мест в России, которые порадуют на майские праздники

Большой туристический сезон в России, по сути, начинается только в мае. Но при этом уже майские праздники многие соотечественники предпочитают проводить в излюбленных местах отдыха.

Фото: Свободная пресса Свободная пресса

На карте страны есть целый ряд точек притяжения, куда устремляются путешественники, жаждущие сменить обстановку на время выходных дней.

Видео дня

Мы выбрали своего рода великолепную пятерку, куда можно махнуть на майские выходные дни, уже не столь далекие.

Дагестан

Кавказские республики после известного периода нестабильности, быстро возвращают себе славу прекрасных и в то же время недорогих регионов, популярных у отдыхающих. Скажем, Дагестан пережил в 2022 году настоящий туристический бум – с января по сентябрь здесь побывало примерно 1,5 млн человек.

Публику манили удивительно красивые города с многовековой историей, полной легенд и тайн, которые с удовольствием рассказывают как экскурсоводы, так и местные жители. Конечно, отличить в них правду от художественного вымысла уже не представляется возможным, но старожилы рассказывают настолько красочно, что хочется верить каждому их слову. Регион славен своей удивительно красивой природой, свежим морским воздухом и, конечно, национальной кухней.

Надо сказать, прошлогодний наплыв отдыхающих здорово напряг местную инфраструктуру, которая не была рассчитана на такой прием, но с тех пор выводы были сделаны и ее качество явно улучшилось. Тем не менее, отправляющимся в Дагестан самостоятельно лучше заранее озаботиться бронированием жилья.

Вполне понятно, что наплыв туристов за последние годы способствовал тому, что цены в местных гостиницах, кафе и ресторанах несколько поднялись. Однако ценники остаются на вполне разумном уровне. Обеденное меню не вызовет раздражения стоимостью блюд. Гастрономия высшего класса – готовить здесь умеют. Наконец, в местных магазинах и на рынках имеются доступные и качественные продукты.

Главным местом притяжения туристов в Дагестане является, пожалуй, Сулакский каньон, самый глубокий в Европе. Но здесь имеется множество и других красочных мест – теснина Каменная чаша, воспетый в свое время поэтом Расулом Гамзатовым водопад Тобот, экстрим-парк «Матлас». На пляже под Дербентом находится уникальный 74-метровый экраноплан «Лунь» – этот чудо-аппарат, созданный великим советским конструктором Ростиславом Алексеевым. Американцы его называли «Каспийским монстром». Он находился в составе советского ВМФ, мог взлетать и плавать, но с распадом СССР проект был закрыт, с 2020 года «Лунь» является главным экспонатом возводимого парка военной техники «Патриот» на побережье Каспия.

Крым

Несмотря на то, что черноморская вода в мае еще холодна, ласкающая взор природа, освежающий воздух побережья, согревающее тепло местного солнышка, вкусная еда в Крыму присутствуют неизменно, что также тянет россиян в регион на майские праздники.

К тому же любители виндсерфинга, дайвинга и других видов активного водного отдыха не будут разочарованы – для них сезон в это время уже открыт.

Также рады видеть туристов организаторы пеших горных прогулок, конных походов, велотуров, треккингов и поездок на квадроциклах. Ждут посетителей исторические достопримечательности – дворцы и особняки Южного Берега, старинные крепости, скальные монастыри и другие заведения.

В этом году циркулировали слухи, что туристический на полуострове будет отменен из-за спецоперации на Украине. Однако введенный режим повышенный готовности, как заявляют местные власти, носит скорее профилактический характер, а пребывание в регионе является по-прежнему комфортным, насыщенным и полезным для здоровья. Кроме того, в этом есть теперь и доля патриотизма. Кстати, устранение последних сложностей с водоснабжением Крыма благоприятно сказалось на отдыхе и заметно улучшило быт. Кроме того, в нынешнем году здесь заработал Сбербанк, что также облегчит отдых, оплату услуг, расчет в общепите и покупки в местных магазинах.

Карелия

Наполненный экзотикой регион в мае уже вовсю встречает гостей. Здесь уже тепло, а до нашествия комаров еще далеко. Можно увидеть как в своей расцветает северная природа. Зато знаменитые карельские водопады – Рускеальские и Кивач – уже манят ценителей природной эстетики. После схода снегов они полноводны и неповторимы в своей красоте.

Уже в мае есть возможность для лодочных прогулок по знаменитому Мраморному каньону, действующему на месте старой каменоломни. Вообще, набор водных развлечений уже в это время довольно широк – походы, сплавы, рафтинг-туры и, конечно же, знаменитые карельские рыбалки, ведь это край рек и озер.

Помимо развлечений для поклонников неспешного досуга, туристам уже предлагают побывать на Валааме, где расположен один из легендарных российских монастырей. Любители древней русской культуры поразит музей деревянного зодчества под открытым небом в Кижах. Здесь прибывших встретят вереницы старинных домов, мельниц и часовен.

Кроме того, в мае туристов принимают такие широко известные места Карелии, как горный парк «Рускеала», здравница «Марциальные воды», национальный парк «Ладожские шхеры», парк Гирвас с его потухшим вулканом и многие другие места. Майская Карелия – отличное место отдыха для тех, кто еще не готов к изматывающей летней жаре и обожает свежесть весенней прохлады.

Пятигорск

Город Пятигорск традиционно входит в десятку лучших мест в нашей стране для семейного отдыха. Здесь удивительным образом релакс сочетается с познавательным досугом. Многие впервые побывавшие в городе туристы рассказывают, что местные старожилы рекомендуют им для начала полюбоваться красотами города (а также величием Эльбруса и Казбека) с высоты Машука, на вершину которого можно добраться за пять минут по маятниковой канатной дороге. На склоне горы есть каскадный фонтан, статуя «Орла, терзающего змею», «Арка любви» и указатель «Перекресток дорог». У подножия находится парк «Цветник», на входе в который расположен памятник Кисе Воробьянинову – ведь именно в этом городе снимались некоторые эпизоды фильма «Двенадцать стульев». Более того, некоторые забавные фрагменты съемочного процесса стали частью городского фольклора.

Также на Машуке находится подземное озеро Провал и природные купели, питаемые тем же водным источником. Их там 14. У одной из них – так называемых «Бесстыжих ванн» – уже в мае появляются очереди из желающих искупаться. Температура воды в купелях – 32-45 градусов тепла. Так что, желание освежиться вполне объяснимое.

Конечно, ценители литературы и вообще эстеты не останутся равнодушными к «лермонтовским местам» – объектам, связанным с нашим великим поэтом. Есть и грот Лермонтов, находящийся в скале ниже Эоловой арфы, близ Академической галереи и заметен издалека. В главе «Героя нашего времени» под названием «Княжна Мери» Лермонтов описал это место: «Сегодня я встал поздно; прихожу к колодцу – никого нет... Я углубился в виноградную аллею, ведущую в грот... В прохладной тени его свода на каменной скамье сидела женщина...» Кстати, довольно уютный ресторан «Княжна Мэри» в Пятигорске тоже имеется.

Анапа

Еще один город, настойчиво рекомендуемый экспертами в области туризма, для семейного отдыха. По их словам, именно здесь (а также в близлежащих поселках) в мае самая теплая вода в российских водоемах. И все это дополняется широкими песчаными пляжами, на которых любят резвиться дети.

Здесь работают зоопарк, динопарк «Рекс», а также приводящий ребятню в восторг дельфинарий. Парки с множеством аттракционов, детские площадки, на набережной часто звучит живая музыка – широко известные всей стране и местные, чаще всего высококлассные, музыканты исполняют свои произведения.

Одним из символов города считается городской маяк, которому более сотни лет. Во время войны отступающие немецко-фашистские войска разрушили его, но к 1955 году был построен новый.