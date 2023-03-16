Как гулять по Пятигорску: пошаговая инструкция

Кажется, что можно посмотреть в Пятигорске за пару дней? Успеть бы подняться на Машук и побывать на месте дуэли Лермонтова. На самом деле увидеть основные места можно за две прогулки. Мы постарались сделать маршруты максимально расслабленными — с перерывами на минералку, обед и созерцание.

Фото: «Это Кавказ» «Это Кавказ»

Все выше и выше

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Сначала подробно осмотрим Пятигорск — от подножья Машука до его вершины. Первая точка — парк «Цветник». Если еще не завтракали, исправьте это омлетом с сулугуни в «Правильном кофе». Кофейни в этом историческом здании работают с 1909 года. Не раз менялись владельцы, но не назначение. Пока ждете заказ, посмотрите с террасы на Лермонтовскую галерею: она считается красивейшим зданием в Пятигорске.

Из кофейни поверните направо, идите вверх мимо галереи и грота Дианы, поднимитесь по ступенькам на гору к скульптуре орла — символу Кавминвод и Пятигорска. Отсюда видна ажурная Китайская беседка, открытая в 1902 году. Хотя она и претерпела много модификаций, но всегда оставалась одной из самых симпатичных в Пятигорске. Ниже — бетонная лавочка, которую местные включили в топ самых романтичных мест. Вроде бы обычная, но ужасно фотогеничная, а еще в хорошую погоду отсюда видно горы Юца и Эльбрус.

Далее идите вверх вдоль Китайской беседки по ступенькам, потом — по асфальтированной тропе к Академической галерее, где продаются красивые открытки местных художников, и к цветочным часам, а затем — еще выше по ступенькам к белой беседке, Эоловой Арфе. В 1810 году на ее месте был военный наблюдательный пост, а с 1829 года — смотровая для курортников. Беседка по проекту братьев Бернардацци появилась в 1831 году. Сначала в ней установили две эоловы арфы. Звучание им придавал проходящий сквозь них ветер — модное в те годы решение. Сейчас настоящих арф нет, но колонка внутри играет классическую музыку. И это второй красивый вид на город. Не устали подниматься? Пора проехаться.

Четвертая точка — канатная дорога, открытая в 1971 году. Фуникулер поднимет на вершину Машука. Пролетая в кабинке над городом, посмотрите налево — увидите огромный портрет Ленина на скале.

Вершина горы Машук — пятая точка и самый эпичный вид, фотозоны, арт-объекты, два ресторана. Шестая — смотровая «Ворота любви». Одно из самых фотогеничных мест Пятигорска расположено чуть дальше середины пути, если идти вниз пешком по асфальтированной тропе.

При спуске с горы не пропустите галерею с нарзанами. Загляните за минералкой, присмотрите что-нибудь на развале с сувенирами, носками и вареньем и направляйтесь к дому-музею Лермонтова на Карла Маркса. Одно из немногих зданий, сохранившихся на Кавказе со времен поэта, здесь он провел последние месяцы. В коллекции — личные вещи Лермонтова.

Вы в центре. Последний штрих — продуктовый магазин напротив музея, где продаются конфеты нальчикских фабрик. Чуть ниже по Карла Маркса, но по стороне музея — самый большой в центре Пятигорска магазин «Сувениры».

Провал и Лермонтов

Второй маршрут вновь стартует в «Цветнике». На этот раз вы пойдете через весь парк, мимо Лермонтовской галереи, старинных особняков и бальнеолечебниц. Слева будет ухоженный желтый дом с балконом — как уверяют местные, княжны Мери.

У Академической галереи полюбуйтесь видом и поднимайтесь выше, но поворачивайте не к Эоловой арфе, а направо, к Бесстыжим ваннам с термальной сероводородной водой. Говорят, название они получили из-за курортников, которые в начале XX века купались тут голышом. Вода всегда теплая, поэтому ванны с отличным видом на город и на Главный Кавказский хребет принимают и летом, и зимой.

По пути к четвертой точке вы проходите «Хэппи кофе» — одну из самых красивых кофеен в Пятигорске: историческое здание, высоченные потолки. Советуем подкрепиться и пройтись вдоль старинных домов, обустроенных под санатории.

Точка четвертая — «Провал», уникальное подземное озеро и тоннель к нему. Аудиогид подробно расскажет об истории открытия и благоустройства «малахитовой лужи». У «Провала» стоит скульптура Остапа Бендера, есть рестораны и магазины. Запаситесь водой и перекусом — впереди почти часовая дорога вниз по асфальту к месту дуэли Лермонтова с Николаем Мартыновым. Сейчас это туристическое место, а в 1841 году было глухой лесной опушкой. Спустя 40 лет здесь установили памятник. В 1915 году его заменили на каменный обелиск с барельефом.