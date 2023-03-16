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1 час назад

Крымские отели на треть снижают летние цены из-за низких темпов бронирования

runews24.ru

На фоне низких темпов бронирования летнего отдыха отели Крыма предлагают туристам скидки до 30%. Об этом сообщил глава Министерства курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Крымские отели на треть снижают летние цены
Фото: runews24.rurunews24.ru

Министр отметил, что средства размещения быстро реагируют на уровень спроса: для дополнительного привлечения туристов отели снижают стоимость и предлагают различные программы лояльности, что дает положительный результат.

Также Волченко добавил, что на данный момент бронировать летний отдых в Крыму более выгодно по сравнению с прошлым годом. Кроме того, отдых на полуострове стал более доступным, отметил министр.

Согласно данным ведомства, бронирований на летний отдых пока что не очень много, так как теперь туристы чаще всего оплачивают отдых примерно за две недели до запланированного отпуска.

Отдых в России,Вадим Волченко,
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