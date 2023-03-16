Крымские отели на треть снижают летние цены

На фоне низких темпов бронирования летнего отдыха отели Крыма предлагают туристам скидки до 30%. Об этом сообщил глава Министерства курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Министр отметил, что средства размещения быстро реагируют на уровень спроса: для дополнительного привлечения туристов отели снижают стоимость и предлагают различные программы лояльности, что дает положительный результат.

Также Волченко добавил, что на данный момент бронировать летний отдых в Крыму более выгодно по сравнению с прошлым годом. Кроме того, отдых на полуострове стал более доступным, отметил министр.