В некоторых отелях Сочи цены на майские взлетели в 2 раза

Редакция TourDom.ru выяснила, сколько стоит отдых в востребованных отелях Сочи на период майских праздников и сравнила цены с уровнем апреля. Оказалось, что в некоторых объектах они бьют рекорды.
В частности, в известном сочинском Bridge Resort 4* в первую майскую неделю тарифы возрастают в 2–3 раза. Стандарт в «типовом корпусе» в первой половине апреля можно забронировать за 56 тыс. руб., в последнюю неделю месяца – за 77 тыс. На праздники аналогичный номер обойдется уже в 149 600. Приводим везде цены на 8 дней (7 ночей) на двоих взрослых.
В тариф входит завтрак, посещение комплекса бассейнов и велнес-клуба, анимационная программа, а также охраняемая парковка.
Неудивительно, что период с 22 по 29 апреля оказался самым популярным – на эти даты многих видов номеров уже нет в наличии.
В парк-отеле «Богатырь» 4* стандарт с софой на конец апреля доступен за 86 тыс. руб., джуниор – за 132 тыс. На праздничные дни цены возрастают до 120 и 188 тыс. соответственно. В стоимость входит полупансион, бесплатное посещение тематического Сочи Парка и подогреваемого бассейна.
Объекты размещения с более демократичными ценами заполняются быстрее. В некоторых на праздники уже распроданы отдельные категории номеров.
Например, в гостинице «Бархатные сезоны» 3* («Спортивный квартал») уже нет в наличии стандартов эконом. С 21 по 28 апреля такой вариант можно было найти за 33 тыс. руб. На майские самое экономичное размещение – в стандарте за 41 тыс. на двоих.
Еще 13 марта санаторий «Южное взморье» был доступен для бронирования на майские. Неделя предлагалась за 86 тыс. руб., что всего на 20 тыс. дороже отдыха в середине апреля. В стоимость входит полный пансион. Однако 15 марта все места на праздничные дни в здравнице оказались распроданы.