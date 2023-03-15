В некоторых отелях Сочи цены на майские взлетели в 2 раза

Редакция TourDom.ru выяснила, сколько стоит отдых в востребованных отелях Сочи на период майских праздников и сравнила цены с уровнем апреля. Оказалось, что в некоторых объектах они бьют рекорды.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В частности, в известном сочинском Bridge Resort 4* в первую майскую неделю тарифы возрастают в 2–3 раза. Стандарт в «типовом корпусе» в первой половине апреля можно забронировать за 56 тыс. руб., в последнюю неделю месяца – за 77 тыс. На праздники аналогичный номер обойдется уже в 149 600. Приводим везде цены на 8 дней (7 ночей) на двоих взрослых.

В тариф входит завтрак, посещение комплекса бассейнов и велнес-клуба, анимационная программа, а также охраняемая парковка.

Неудивительно, что период с 22 по 29 апреля оказался самым популярным – на эти даты многих видов номеров уже нет в наличии.

В парк-отеле «Богатырь» 4* стандарт с софой на конец апреля доступен за 86 тыс. руб., джуниор – за 132 тыс. На праздничные дни цены возрастают до 120 и 188 тыс. соответственно. В стоимость входит полупансион, бесплатное посещение тематического Сочи Парка и подогреваемого бассейна.

Объекты размещения с более демократичными ценами заполняются быстрее. В некоторых на праздники уже распроданы отдельные категории номеров.

Например, в гостинице «Бархатные сезоны» 3* («Спортивный квартал») уже нет в наличии стандартов эконом. С 21 по 28 апреля такой вариант можно было найти за 33 тыс. руб. На майские самое экономичное размещение – в стандарте за 41 тыс. на двоих.