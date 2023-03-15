На курорте «Эльбрус» выделили новые площадки для строительства отелей

На горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии проведут презентацию для предпринимателей, на которой расскажут о новых инвестиционных проектах по строительству гостиниц, спорткомплекса и благоустройству территории.
«Предпринимателям презентуют два лота на Поляне Азау — земельные участки площадью 6,89 и 16,97 гектаров. Первый проект рассчитан на строительство четырёх гостиниц на 1170 человек, детского спуска, тюбинг-парка и благоустройство двух прилежащих зелёных зон. На территории второго участка планируется построить спортивный комплекс с центром скалолазания, парк-отель на 1580 мест, апарт-отель на 500 мест и благоустроить променад вдоль реки Баксан. Оба проекта предполагают соблюдение определенных архитектурно-стилистических решений в стиле „шале“», — сообщила в среду пресс-служба АО «Кавказ.РФ».
В пресс-службе организации уточнили, что будущие арендаторы территорий смогут вести бизнес с налоговыми и административными преференциями. В частности, бизнесмены могут рассчитывать на сниженный налог на прибыль на весь срок действия соглашения и освобождение от земельного и имущественного налогов на 10 и 5 лет соответственно. Кроме того, инвесторам доступна аренда участков на льготных условиях и бесплатное подключение к инженерной инфраструктуре.
Встреча с потенциальными инвесторами в перспективные зоны для строительства гостиниц состоится 31 марта. Организатором роуд-шоу выступает институт развития Кавказ.РФ, специалисты которого также познакомят бизнесменов с инфраструктурой курорта и процедурой получения статуса резидента ОЭЗ «Эльбрус».
Туристско-рекреационная ОЭЗ «Эльбрус» была создана в 2011 году, на ее территории расположен всесезонный горный курорт «Эльбрус». На курорте работают три очереди гондольных канатных дорог, в том числе самая высокогорная в стране, она расположена на отметке 3 847 метров над уровнем моря. Зимой гостям доступно 17 км горнолыжных трасс, сезон — самый продолжительный в России, в среднем длится с конца ноября до начала июня. За 2022 год курорт посетили более 560 тысяч человек.