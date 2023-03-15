На курорте «Эльбрус» выделили новые площадки для строительства отелей

На горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии проведут презентацию для предпринимателей, на которой расскажут о новых инвестиционных проектах по строительству гостиниц, спорткомплекса и благоустройству территории.

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«Предпринимателям презентуют два лота на Поляне Азау — земельные участки площадью 6,89 и 16,97 гектаров. Первый проект рассчитан на строительство четырёх гостиниц на 1170 человек, детского спуска, тюбинг-парка и благоустройство двух прилежащих зелёных зон. На территории второго участка планируется построить спортивный комплекс с центром скалолазания, парк-отель на 1580 мест, апарт-отель на 500 мест и благоустроить променад вдоль реки Баксан. Оба проекта предполагают соблюдение определенных архитектурно-стилистических решений в стиле „шале“», — сообщила в среду пресс-служба АО «Кавказ.РФ».

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В пресс-службе организации уточнили, что будущие арендаторы территорий смогут вести бизнес с налоговыми и административными преференциями. В частности, бизнесмены могут рассчитывать на сниженный налог на прибыль на весь срок действия соглашения и освобождение от земельного и имущественного налогов на 10 и 5 лет соответственно. Кроме того, инвесторам доступна аренда участков на льготных условиях и бесплатное подключение к инженерной инфраструктуре.

Встреча с потенциальными инвесторами в перспективные зоны для строительства гостиниц состоится 31 марта. Организатором роуд-шоу выступает институт развития Кавказ.РФ, специалисты которого также познакомят бизнесменов с инфраструктурой курорта и процедурой получения статуса резидента ОЭЗ «Эльбрус».