Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+3° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
1 час назад

На курорте «Эльбрус» выделили новые площадки для строительства отелей

ТАССиещё 1

На горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии проведут презентацию для предпринимателей, на которой расскажут о новых инвестиционных проектах по строительству гостиниц, спорткомплекса и благоустройству территории.

На курорте «Эльбрус» выделили новые площадки для строительства отелей
Фото: "Это Кавказ""Это Кавказ"

«Предпринимателям презентуют два лота на Поляне Азау — земельные участки площадью 6,89 и 16,97 гектаров. Первый проект рассчитан на строительство четырёх гостиниц на 1170 человек, детского спуска, тюбинг-парка и благоустройство двух прилежащих зелёных зон. На территории второго участка планируется построить спортивный комплекс с центром скалолазания, парк-отель на 1580 мест, апарт-отель на 500 мест и благоустроить променад вдоль реки Баксан. Оба проекта предполагают соблюдение определенных архитектурно-стилистических решений в стиле „шале“», — сообщила в среду пресс-служба АО «Кавказ.РФ».

Видео дня

В пресс-службе организации уточнили, что будущие арендаторы территорий смогут вести бизнес с налоговыми и административными преференциями. В частности, бизнесмены могут рассчитывать на сниженный налог на прибыль на весь срок действия соглашения и освобождение от земельного и имущественного налогов на 10 и 5 лет соответственно. Кроме того, инвесторам доступна аренда участков на льготных условиях и бесплатное подключение к инженерной инфраструктуре.

Встреча с потенциальными инвесторами в перспективные зоны для строительства гостиниц состоится 31 марта. Организатором роуд-шоу выступает институт развития Кавказ.РФ, специалисты которого также познакомят бизнесменов с инфраструктурой курорта и процедурой получения статуса резидента ОЭЗ «Эльбрус».

Туристско-рекреационная ОЭЗ «Эльбрус» была создана в 2011 году, на ее территории расположен всесезонный горный курорт «Эльбрус». На курорте работают три очереди гондольных канатных дорог, в том числе самая высокогорная в стране, она расположена на отметке 3 847 метров над уровнем моря. Зимой гостям доступно 17 км горнолыжных трасс, сезон — самый продолжительный в России, в среднем длится с конца ноября до начала июня. За 2022 год курорт посетили более 560 тысяч человек.

Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий