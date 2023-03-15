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2 часа назад

Куда поехать в апреле в России

Мира Маркина

Уже середина марта, а значит, можно планировать поездку на апрель. Где отдохнуть несколько дней в России? Рассказываем в материале "Рамблера".

Куда поехать в апреле в России
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Дагестан

Дагестан — это аутентичность, гостеприимство местных жителей, невероятная природа: горы, каньоны, озера. Можно съездить в самый древних город России — Дербент, а затем посмотреть на знаменитый Сулакский каньон и аул Гамсутль.

Плюс направления в том, что в апреле в Дагестане еще не так много людей, как на майские праздники, а погода уже достаточно теплая. Средняя температура в Махачкале — около 14 градусов. Билет из Москвы с вылетом 12 апреля обойдется в 4 380 рублей без багажа.

Шерегеш

Если вдруг вам не хватило зимы, можно поехать кататься на лыжах или сноуборде в Шерегеш. Сезон на горнолыжном курорте длится до мая. В апреле там будет около 5 градусов тепла. Добраться до Шерегеша можно, долетев до Новокузнецка. Прямой рейс из Москвы на 10 апреля без багажа стоит 10 300 рублей. Можно добраться дешевле с пересадкой в Омске.

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Владикавказ

Во Владикавказе в апреле уже настоящая весна. За несколько дней можно изучить город, вдоволь наесться осетинских пирогов и съездить в живописные горы. До Владикавказа много прямых рейсов из разных городов России. Из Москвы лететь примерно 3 часа 10 минут. Билет обойдется вам в 5 400 рублей без багажа с вылетом 10 апреля.

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