Сочи стал самым популярным направлением на весенних каникулах

Чаще всего для поездок в весенние каникулы россияне выбирают Сочи. Об этом со ссылкой на онлайн-сервис для организации путешествий OneTwoTrip пишет телеканал «Царьград».

Фото: Daily Moscow Daily Moscow

Так, более четверти бронирований в весенние каникулы приходится на Сочи.

Для путешествий также россияне выбирают Москву, Санкт-Петербург. Менее популярными в этом году оказались Казань и Калининград.