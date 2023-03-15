Сочи стал самым популярным направлением на весенних каникулах

Чаще всего для поездок в весенние каникулы россияне выбирают Сочи. Об этом со ссылкой на онлайн-сервис для организации путешествий OneTwoTrip пишет телеканал «Царьград».
Так, более четверти бронирований в весенние каникулы приходится на Сочи.
Для путешествий также россияне выбирают Москву, Санкт-Петербург. Менее популярными в этом году оказались Казань и Калининград.
Среди зарубежных направлений лидирует Пхукет. Далее идет Дубай, а на третьем месте Стамбул. Кроме того, на весенних каникулах россияне планируют посетить Бангкок и Шарм-эш-Шейх.