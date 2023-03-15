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3 часа назад

Сочи стал самым популярным направлением для отдыха на весенних каникулах

Daily Moscow

Чаще всего для поездок в весенние каникулы россияне выбирают Сочи. Об этом со ссылкой на онлайн-сервис для организации путешествий OneTwoTrip пишет телеканал «Царьград».

Сочи стал самым популярным направлением на весенних каникулах
Фото: Daily MoscowDaily Moscow

Так, более четверти бронирований в весенние каникулы приходится на Сочи.

Для путешествий также россияне выбирают Москву, Санкт-Петербург. Менее популярными в этом году оказались Казань и Калининград.

Среди зарубежных направлений лидирует Пхукет. Далее идет Дубай, а на третьем месте Стамбул. Кроме того, на весенних каникулах россияне планируют посетить Бангкок и Шарм-эш-Шейх.

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