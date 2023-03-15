Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+1° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
2 часа назад

Новый туристический маршрут по проекту «Земля Героев» открыли в Выборге

Ivyborg.ru

Тропа проходит через участок в Выборгском районе, где шли тяжелые бои Советско-финляндской войны. Посетителям помогут совершить экскурс в историю информационные стенды.

Новый туристический маршрут открыли в Выборге
Фото: IvyborgIvyborg

Исторический участок, по которому проходит туристический маршрут, сформирован из трех основных высот: «Высота 38,2» (или «Сопка смерти»), «Высота Безымянная» и «Высота Груша». Как сообщает пресс-служба администрации Выборгского района, организаторы планируют ежегодно дополнять маршрут новой информацией. А сам процесс обновления завершат через три года.

Презентация туристического маршрута пошла в выставочном зале «Выборг – город воинской славы». На мероприятии присутствовали ветераны 138-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады (бывшей 70-й стрелковой дивизии), поисковики, волонтеры, учащиеся и представители администраций.

Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий