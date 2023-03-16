Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+10° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
1 час назад

На Байкале вновь открыли запрещенный из-за появления медведя турмаршрут

ТАССиещё 1

ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" открыло для посещения в Прибайкальском национальном парке туристический маршрут "Кругобайкальская железная дорога", который был закрыт с 13 марта из-за появления медведя. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

На Байкале вновь открыли запрещенный из-за появления медведя турмаршрут
Фото: ТАССТАСС

"Маршрут открыт и готов принять посетителей. Такое решение сегодня приняли участники оперативного штаба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", рассмотрев результаты дежурства государственных инспекторов на Кругобайкальской железной дороге. <…> В настоящее время, но наблюдениям государственных инспекторов Байкальского участкового лесничества, свидетельств присутствия хозяина тайги на проблемном участке нет. Его следы не встречали даже на значительном отдалении от железнодорожных путей уже трое суток", - говорится в сообщении.

Ранее сторож турбазы обнаружил на турмаршруте следы медведя и сообщил об этом инспекторам нацпарка. По словам специалистов ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", за девять лет непрерывных наблюдений это рекордно ранний срок появления медведя после зимы. До этого самой ранней датой было 26 марта. Как рассказали ТАСС в пресс-службе учреждения, у специалистов нет однозначного ответа, почему хищник в этом году проснулся так рано. Его могли разбудить собаки или талая вода. Выдача разрешения на посещение маршрута была приостановлена.

"Кругобайкальская железная дорога" - памятник инженерного искусства длиной 94 км, проходит вдоль южного берега Байкала. Изначально она была частью Транссибирской магистрали, сейчас используется как экскурсионный объект, по ней ходят туристические поезда, курсируют электрички.

Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий