На Байкале вновь открыли запрещенный из-за появления медведя турмаршрут

"Маршрут открыт и готов принять посетителей. Такое решение сегодня приняли участники оперативного штаба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", рассмотрев результаты дежурства государственных инспекторов на Кругобайкальской железной дороге. <…> В настоящее время, но наблюдениям государственных инспекторов Байкальского участкового лесничества, свидетельств присутствия хозяина тайги на проблемном участке нет. Его следы не встречали даже на значительном отдалении от железнодорожных путей уже трое суток", - говорится в сообщении.

Ранее сторож турбазы обнаружил на турмаршруте следы медведя и сообщил об этом инспекторам нацпарка. По словам специалистов ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", за девять лет непрерывных наблюдений это рекордно ранний срок появления медведя после зимы. До этого самой ранней датой было 26 марта. Как рассказали ТАСС в пресс-службе учреждения, у специалистов нет однозначного ответа, почему хищник в этом году проснулся так рано. Его могли разбудить собаки или талая вода. Выдача разрешения на посещение маршрута была приостановлена.