«Сервис на уровне колхозного»: за что критикуют гостиницы Югры

Гостиничный бизнес Югры нарвался на критику актера Сергея Гармаша. Некоторые туристы тоже оставляют негативные отзывы о качестве услуг и сервисе в местных отелях.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

При этом в округе с каждом годом увеличивается поток туристов. Только в 2022 году регион посетили 832 тысячи гостей.

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Что критикуют гости региона в гостиницах, сколько стоят номера и как будет дальше развиваться отельный бизнес – на «ФедералПресс».

Разочарование Гармаша

Российский актер Сергей Гармаш на минувшем кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске раскритиковал гостиницу, где его поселили.

«Изменилась гостиница, которая гораздо хуже, чем была. Гостиница новая, огромная и безалаберная», – рассказал он.

Как сообщает RT со ссылкой на представителя актера Олега Будрина, после возвращения со съемок в Ханты-Мансийске у Гармаша были признаки отравления.

«Я думаю, он там что-то такое съел. Достаточно даже воды из-под крана выпить для отравления», – цитирует RT Будрина.

Инцидент привлек внимание в публичном поле: кто-то осудил актера за критику, но кто-то, наоборот, поддержал.

Размещение и цены

Корреспондент «ФедералПресс» проверил качество услуг и цены в гостиницах столицы региона на одном из российских сервисов бронирования. Самое дешевое размещение – в хостеле. Место в общей комнате на ближайшую дату будет стоить от 846 рублей, а одноместный номер – от 1,3 тыс. рублей. Номер в двухзвездочной гостинице обойдется за ночь в 1,1-2 тыс. рублей.

Цена одноместного номера в трехзвездочной гостинице начинается от 2,8 тыс. рублей и выше, в некоторых ночь обойдется дороже 5 тысяч. Наряду с положительными отзывами есть и отрицательные. Примечательно, чем выше ценник и статус гостиницы, тем больше претензий.

«Чистенько, аккуратно. Стоимость проживания не соответствует уровню обслуживания. В номере за 3 тысячи рублей не было даже бутылки воды. Вода бутилированная была на этаже», – пишет в отзывах сервиса бронирования постоялец Дмитрий.

Другие жалуются на то, что в данном сегменте отелей плохой и невкусный завтрак. Претензии были и к четырехзвездочным отелям, где ночь стоит от 4,7 тыс. рублей, а в некоторых – в два-три раза дороже.

«Такого беспредела я не встречал нигде, а по командировкам приходится часто ездить. Цена намного выше средней по региону. За такую цену ты ждешь хорошего сервиса, а он на уровне колхозного», – пишет в отзывах некий Олег Владимирович.

Мужчина пожаловался на плохую уборку номера, женские волосы на постельном белье, плохой завтрак. По его словам, уборку сделали только через неделю после заявки, с доставкой еды в номер тоже были проблемы.

Одна из постоялиц была оскорблена тем, что администрация требовала от нее при выселении оплатить стоимость бутылки воды из мини-бара, которую, как уверяет, она не брала.

«Я не пользуюсь мини-баром, не пью воду по спекулятивной цене. Я разъяснила, что брала воду только с тумбочки, еще одна бутылка из-под воды была моей. Унизительно все это было разъяснять. Если не хотите конфликтных ситуаций, то просите при заселении вас сопроводить и составить опись мини-бара при въезде, иначе к вам будут претензии», – написала пользователь сервиса tkuzmina.

В другом случае персонал гостиницы выбросил оставленную постояльцем в номере электрическую зубную щетку стоимостью более 7 тыс. рублей сразу после его отъезда.

Отзывы отражают реальность

В крупных городах Югры не хватает гостиниц, в пиковые даты наблюдается большой голод, при этом сервис остается самым слабым звеном. Как отметила «ФедералПресс» председатель югорского отделения «Деловой России», член экспертного совета Фонда развития Югры Татьяна Жигулина, отрасль нуждается в квалифицированном и хорошо обученном персонале.

«Отзывы отражают реальность. Материальная база у нас лучше многих гостиниц в средней части России, потому что регион благополучный в финансовом смысле, а сервис плохой. Сервис – это люди, а людей у нас не так много. Выбирать приходится из тех, кто живет рядом. Кадров не хватает», – сказала Жигулина.

По словам собеседника «ФедералПресс», ярким примером кадрового голода стало открытие новомодного отеля «Югорская долина», которого все очень ждали: шикарная материальная база, спа, бассейн. Первое впечатление испортил именно сервис.

«Совершенно не обученный персонал был, просто как беспомощные дети. Произошел откат клиентов, потому что сервис не дотягивал. Они не то что по-английски, по-русски не очень хорошо мысли выражали. Сейчас, надо отдать должное, отель очень подтянулся, это одна из самых востребованных гостиниц», – отметила Жигулина. Инвесторов вознаградят Гостиничный бизнес в автономном округе находится в активной стадии развития, рассказала «ФедералПресс» югорский омбудсмен Ирина Каск.

По ее мнению, спрос на гостиницы высокий как по деловой, так и по туристической программе. По данным Тюменьстата, на конец 2021 года отелей, гостиниц, санаториев, курортов и различных организаций отдыха в регионе насчитывалось 230 единиц на 13 352 места. При этом в 2022 году в округе с разными туристическими целями побывали 832 тыс. человек. Количество туристов, которые остановились в объектах коллективных средств размещения региона, составило 567,5 тыс. человек, в санаториях и курортах – 12,4 тыс. Для сравнения, в 2021 году округ посетили 430 тыс. туристов.

«Гостиниц действительно не хватает. Очень хочется, чтобы инвесторы обратили внимание на нашу территорию, строили гостиницы и развивали сервис. Желающие инвестировать в Югру будут щедро вознаграждены, потому что в округе увеличивается количество туристов в разы год от года, есть потребность в гостиницах и в их развитии», – заключила омбудсмен.

Курс на оздоровление

Татьяна Жигулина подтверждает, что в регионе есть запрос на развитие гостиничного бизнеса. Так, одна из частных компаний получила поддержку на развитие отельного бизнеса в Сургуте. Проект находится на завершающей стадии реализации. Также предприниматели поддерживают турпроект «Увидеть Югру – влюбиться в Россию!»

«Запрос есть. Остается поработать над сервисом, это самое слабое звено во всей цепочке», – добавила эксперт.

Самые прогрессивные бизнесмены нацелились на продвижение и развитие санаторно-курортного туризма в Югре. Это направление считает перспективным и руководство региона.