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1 час назад

Какие необычные растения могут увидеть туристы в парке "Краснодар"

Российская Газета

Весна на Кубани активно вступает в свои права. В парке "Краснодар", который очень популярен у гостей города и самих горожан, уже можно полюбоваться цветущими крокусами, флоксами и камелией. Кроме того, убрали тепличную конструкцию с юбей, которые еще называют слоновыми пальмами.

Какие необычные растения можно увидеть в парке "Краснодар"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

И уже совсем скоро зацветут гиацинты и магнолия, за ними - павловния и сакура. В мае посетителей порадуют рододендрон и глициния. Ну а в преддверии лета здесь раскинутся великолепные поля шалфея.

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В парке вообще можно увидеть немало редких экзотических растений. На входе гостей встречают оливы, от парковки до стадиона можно пройтись по бульвару, усаженному тюльпановыми деревьями. Недалеко от фонтана Пергола растет понцирус - горький лимон, цветы которого распускаются еще до появления листьев и издают сильный лимонный аромат.

Вокруг зеркального лабиринта, где обожают гулять туристы, расположилась парротия персидская, или железное дерево, родом из реликтовых лесов Азербайджана и Ирана. Справа от спортивной и детской площадок высятся мамонтовые деревья, свисающие ветви которых напоминают бивни мамонта. А о хвойной араукарии, или обезьяньем дереве, говорят, что оно настолько древнее, что помнит динозавров.

Гости парка могут наблюдать, как ветер играет листвой тропической жакаранды, почувствовать острый аромат эвкалипта, полюбоваться вечнозеленым японским эндемиком - криптомерией, увидеть знаменитое бутылочное дерево из Южной Америки и сказочный оксидендрум, соцветия которого похожи на ландыши. В Зимнем саду можно увидеть юкку чапарральскую, которая в зрелом возрасте выбрасывает гигантскую - до 4,5 метра - стрелу-цветонос. В центре зеркального лабиринта растет королевский делоникс, со временем принимающий форму зонтика и обильно покрывающийся огненно-красными цветами.

Весной же ожидается открытие японского сада площадью 7,5 гектара с пешеходными тропами протяженностью более 3,5 километра. Каждая дорожка вымощена в собственном стиле. В парке высажено 6700 деревьев, 5900 кустарников и 280 тысяч цветов.

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