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1 час назад

Как выглядит санузел в поезде Москва-Владивосток: видео

Мария Каткова

Поезд из Москвы во Владивосток идет по самому протяженному железнодорожному маршруту в мире. По суше он пересекает почти всю Евразию. Поездка на этом поезде длится почти семь дней и лишь некоторые пассажиры рискуют полностью проехать этот маршрут.

Для многих людей эта дорога кажется невообразимой, так как на протяжении почти семи дней вы окружены одним и тем же пейзажем купе и периодически выходите на улицу во время остановок. На самом деле, те, кто ездил на этом поезде, говорят, что ощущали особенную романтику такой длинной дороги.

Еще одна щепетильная тема — санузел в поезде. Не во всех составах дальнего следования они комфортны для применения. На самом деле в санузле поезда Москва — Владивосток есть все удобства, включая душ.

Как задобрить проводника в поезде

То, как это выглядит, показал в своем блоге в TikTok путешественник @nedovolnij.

Смотрите видео и узнаете, как выглядит санузел в одном из вагонов поезда, следующим из Москвы во Владивосток.

Ранее сообщалось, как купить дешевые билеты на поезд.

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