Фестиваль снежных фигур на «Эльбрусе» посетили более 13 тыс. гостей

«Фестиваль снежных фигур на Эльбрусе завершился. А Чебурашка, Винни-Пух с Пятачком, попугай Кеша, Ежик в тумане и Муха остались с нами, несмотря на выпавшие на них испытания. <> Несмотря на ежедневные снегопады и периодическое закрытие курорта, фигуры уже увидели больше 13 тысяч гостей», — сообщили в пресс-службе АО «Кавказ.РФ».