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21 минуту назад

Фестиваль снежных фигур на курорте «Эльбрус» посетили более 13 тыс. гостей

«Это Кавказ»

Более 13 тысяч человек стали посетителями фестиваля снежных фигур на горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии. Гости смогли полюбоваться на снежных мультгероев — Чебурашку, Винни-Пуха с Пятачком и попугая Кешу.

Фестиваль снежных фигур на «Эльбрусе» посетили более 13 тыс. гостей
Фото: «Это Кавказ»«Это Кавказ»

«Фестиваль снежных фигур на Эльбрусе завершился. А Чебурашка, Винни-Пух с Пятачком, попугай Кеша, Ежик в тумане и Муха остались с нами, несмотря на выпавшие на них испытания. <> Несмотря на ежедневные снегопады и периодическое закрытие курорта, фигуры уже увидели больше 13 тысяч гостей», — сообщили в пресс-службе АО «Кавказ.РФ».

Над созданием снежных фигур высотой 2,5 метра работали пять скульпторов, в том числе автор самого большого отеля из снега и льда в стране Кирилл Баир. Им потребовалось более 150 кубов снега и 90 часов работы в условиях высокогорья.

«В первую ночь перед фестивалем герои пережили снежную бурю, несколько раз их засыпало по пояс, но мы откапывали, а когда прояснялось — нещадно грело мартовское солнце. Сейчас фигуры в хорошем состоянии, поэтому успевайте в гости, их по-прежнему можно встретить на станции „Мир“», — добавили организаторы.

Первый фестиваль снежных фигур прошел на «Эльбрусе» в феврале 2022 года. Тогда гигантские фигуры медведя, моржа, лисы и кита создала команда мастеров из Ставрополя, а выставку посетили более 5 тысяч человек.

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