Лучшие поселки для отдыха в Краснодарском крае

Многие российские туристы для пляжного отдыха выбирают Краснодарский край. Издание ТУРИСТАС решило облегчить поиски подходящего места и составило подборку поселков, которые подойдут для активного и спокойного отдыха.

Например, можно выбрать поселок Лоо, который расположен на территории Сочинской агломерации. Это излюбленной место для пляжного отдыха из-за того, что на выбор есть пять пляжей с песком и мелкой галькой. Помимо этого туристы могут отправиться в пеший похож в горы.