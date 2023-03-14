Лучшие поселки для отдыха в Краснодарском крае

Многие российские туристы для пляжного отдыха выбирают Краснодарский край. Издание ТУРИСТАС решило облегчить поиски подходящего места и составило подборку поселков, которые подойдут для активного и спокойного отдыха.
Например, можно выбрать поселок Лоо, который расположен на территории Сочинской агломерации. Это излюбленной место для пляжного отдыха из-за того, что на выбор есть пять пляжей с песком и мелкой галькой. Помимо этого туристы могут отправиться в пеший похож в горы.
Станица Голубицкая располагается на побережье Азовского моря недалеко от города Темрюк. Местные пляжи и глуби в море идеально подойдёт детям.