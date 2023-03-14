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1 час назад

Лучшие поселки для отдыха в Краснодарском крае

Моя Москва.онлайн

Многие российские туристы для пляжного отдыха выбирают Краснодарский край. Издание ТУРИСТАС решило облегчить поиски подходящего места и составило подборку поселков, которые подойдут для активного и спокойного отдыха.

Лучшие поселки для отдыха в Краснодарском крае
Фото: UnsplashUnsplash

Например, можно выбрать поселок Лоо, который расположен на территории Сочинской агломерации. Это излюбленной место для пляжного отдыха из-за того, что на выбор есть пять пляжей с песком и мелкой галькой. Помимо этого туристы могут отправиться в пеший похож в горы.

Станица Голубицкая располагается на побережье Азовского моря недалеко от города Темрюк. Местные пляжи и глуби в море идеально подойдёт детям.

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