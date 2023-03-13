В Приморье ожидают увеличения турпотока до 3,5 млн человек в 2023 году

Власти Приморского края ожидают, что турпоток в регион в 2023 году увеличится до 3,5 млн человек, что на 500 тыс. больше, чем в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил в понедельник директор Агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский.

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"В прошлом году мы вышли на цифру, которую себе ставили. Мы перешагнули за 3 млн. В настоящий год ставим себе амбиции на 3,5-3,8 млн [человек]", - сказал он в кулуарах международной туристической выставки "Интурмаркет-2023".

Он отметил, что ведутся переговоры для возобновления туристического обмена с Китаем. "Мы фиксируем спрос на изменение структуры турпотока [из Китая]. Если раньше это были сравнительно недорогие туры - максимум два дня и три ночи, то сейчас это скорее индивидуальные туры на пять дней и преимущественно доставка самолетом - это существенное удорожание сегмента", - пояснил он.

Ранее пресс-служба регионального правительства сообщала, что Приморский край полностью готов к приему групп китайских туристов, когда турпоток возобновится. Сейчас с китайской стороной ведется подготовка необходимых документов. О датах возобновления безвизового обмена туристами не сообщается.