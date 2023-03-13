Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+6° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
3 часа назад

В Тюменской области в 2023 году ожидают наплыва около 3,5 млн туристов

Газета.Ru

Около 3,5 млн туристов рассчитывают принять в Тюменской области в 2023 году за счет событийных мероприятий в Тобольске с июня по август. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение директора агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрия Пухова.

В Тюменской области в 2023 году ожидают наплыва туристов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«(За) прошлый год, по данным аналитики, турпоток зафиксирован на уровне 3,3 млн человек. В текущем году мы рассчитываем на уровень в 3,5 млн туристов. Традиционно летний сезон популярен у туристов, за летние месяцы мы рассчитываем на максимальный всплеск по турпотоку», — сказал Пухов.

По его словам, турпоток этим летом относительно прошлого должен вырасти до 15%. В Тобольске в июле должен состояться реконструкционный фестиваль «Абалакское поле». Из других мероприятий — «Театр Наций FEST», «Лето в Тобольском кремле».

Пухов также отметил, что власти ожидают увеличение турпотока в регион в ноябре, когда открывается термальный сезон.

Ранее 13 марта губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер предложил Министерству иностранных дел и Министерству юстиции и прав человека аннулировать визовые льготы для туристов из России и с Украины.

Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий